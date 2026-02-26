Κεραμέως: Κατώτατος μισθός στα €950 το 2027 - Το πλήρες σχέδιο για μισθούς, απασχόληση και ασφαλιστικό

Η Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ», επανέλαβε τον κυβερνητικό στόχο για κατώτατο μισθό 950 ευρώ έως το 2027, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο των επερχόμενων παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας και στο ασφαλιστικό σύστημα.

Όπως ανέφερε, ο σημερινός κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 880 ευρώ και απομένει διαφορά 70 ευρώ για την επίτευξη του στόχου των 950 ευρώ το 2027. Για την κάλυψη αυτής της απόστασης προγραμματίζονται δύο ακόμη αυξήσεις: μία την 1η Απριλίου του τρέχοντος έτους και μία επιπλέον μέσα στο 2026.

Η διαδικασία καθορισμού της νέας αύξησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν προτάσεις και τεκμηριωμένες εισηγήσεις έως τον Μάρτιο, ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται η σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε η νέα αύξηση να τεθεί σε ισχύ από 1ης Απριλίου. Η υπουργός υπογράμμισε ότι για τον προσδιορισμό του ύψους της αύξησης λαμβάνονται υπόψη πολλαπλοί δείκτες της ελληνικής οικονομίας, όπως ο ρυθμός ανάπτυξης, η παραγωγικότητα και οι αντοχές των επιχειρήσεων.

Μέσος μισθός και απασχόληση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει διαμορφωθεί στα 1.516 ευρώ, υπερβαίνοντας τον κυβερνητικό στόχο των 1.500 ευρώ. Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί 560.000 νέες θέσεις εργασίας.

Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο 7,5%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 18ετίας, με ιστορικό χαμηλό το 7,3%, στοιχείο που – όπως επισημάνθηκε – αντανακλά τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Επισιτισμός: Συλλογικές συμβάσεις και εποχικό επίδομα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κλάδο του επισιτισμού και της εστίασης. Η υπουργός τόνισε ότι έχει θεσπιστεί νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με στόχο τη διευκόλυνση της σύναψης και της επέκτασής τους, καθώς και τη διατήρηση των όρων μέσω της μετενέργειας μετά τη λήξη τους.

Όσον αφορά το εποχικό επίδομα ανεργίας, ανέφερε ότι εξετάζεται συνολικά το υφιστάμενο καθεστώς, στο πλαίσιο μελέτης που έχει ανατεθεί στο ΙΟΒΕ, ενώ έχουν κατατεθεί αιτήματα για ενίσχυσή του.

Επιτάχυνση απονομής συντάξεων – Ψηφιοποίηση καρτελών

Στο μέτωπο του ασφαλιστικού, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της απονομής, ιδίως των επικουρικών συντάξεων. Όπως σημείωσε, ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, από 500 ημέρες που ήταν το 2019.

Για τις επικουρικές συντάξεις, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η ψηφιοποίηση των χειρόγραφων ενσήμων. Έχουν ήδη σαρωθεί 53 εκατομμύρια καρτέλες, ενώ το έργο ψηφιοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, ώστε να διαμορφωθεί πλήρως ψηφιακή ασφαλιστική ιστορία για κάθε πολίτη.

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους

Η υπουργός παρουσίασε και νέο πρόγραμμα στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας για ανέργους έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση ύψους 17.500 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις και θα καλύπτει αρχικά έξοδα, όπως ενοίκιο, εξοπλισμό και κεφάλαιο κίνησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ΔΥΠΑ έως τις 18 Μαρτίου.

Ειδικό πρόγραμμα 2.000 θέσεων για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τέλος, ανακοινώθηκε νέο στοχευμένο πρόγραμμα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το οποίο προβλέπει 2.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους της περιοχής θα λαμβάνουν επιδότηση έως 875 ευρώ μηνιαίως για διάστημα 12 μηνών, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης σε περιφέρειες με αυξημένες ανάγκες.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να συνδυάσει τη σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων με τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής και τη βελτίωση της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος.