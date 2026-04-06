Mε ΑΦΜ οι αιτήσεις για το Fuel Pass μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας

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Οι αιτήσεις για το Fuel Pass θα υποβάλλονται τελικά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, προκειμένου να αποφευχθούν νέα τεχνικά προβλήματα στο vouchers.gov.gr.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την υπερφόρτωση της πλατφόρμας, η οποία προκλήθηκε από τη μαζική ταυτόχρονη είσοδο χιλιάδων πολιτών, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της.

Έτσι, η πλατφόρμα θα ανοίγει διαδοχικά για συγκεκριμένα ψηφία του ΑΦΜ κάθε 24ωρο.

Έτσι, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες ως εξής: