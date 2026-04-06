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Mε ΑΦΜ οι αιτήσεις για το Fuel Pass μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας
Οικονομία
22:49 - 06 Απρ 2026

Mε ΑΦΜ οι αιτήσεις για το Fuel Pass μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας

Reporter.gr Newsroom
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Οι αιτήσεις για το Fuel Pass θα υποβάλλονται τελικά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, προκειμένου να αποφευχθούν νέα τεχνικά προβλήματα στο vouchers.gov.gr.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την υπερφόρτωση της πλατφόρμας, η οποία προκλήθηκε από τη μαζική ταυτόχρονη είσοδο χιλιάδων πολιτών, οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της.

Έτσι, η πλατφόρμα θα ανοίγει διαδοχικά για συγκεκριμένα ψηφία του ΑΦΜ κάθε 24ωρο.

Έτσι, η εφαρμογή θα λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες ως εξής:

  • Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.
  • Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.
  • Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.
  • Από την Παρασκευή 10/4/2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.
Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 22:50
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