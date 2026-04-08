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ΔΥΠΑ: Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» με 1.000 θέσεις εργασίας
Εργασιακά
12:48 - 08 Απρ 2026

ΔΥΠΑ: Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» με 1.000 θέσεις εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Έναν δυναμικό χώρο συνάντησης της αγοράς εργασίας δημιουργεί στην Πάτρα η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μέσα από τη διοργάνωση της 55ης «Ημέρας Καριέρας», δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις, που αναζητούν προσωπικό για 1.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σύνδεσμο: www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εργοδότες, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να πραγματοποιήσουν επιτόπου αρχικές συνεντεύξεις, διεκδικώντας θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού που παρέχει η ΜΕΜΜΕ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/memme

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr

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