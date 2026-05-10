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Συμμετοχή ρεκόρ στο «Rebrain Greece» στο Λονδίνο: Έντονο ενδιαφέρον για επιστροφή στην Ελλάδα από 3.000 συμμετέχοντες
Εργασιακά
12:30 - 10 Μάι 2026

Συμμετοχή ρεκόρ στο «Rebrain Greece» στο Λονδίνο: Έντονο ενδιαφέρον για επιστροφή στην Ελλάδα από 3.000 συμμετέχοντες

Reporter.gr Newsroom
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Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην έβδομη, κατά σειρά, εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας.

Στόχος του «Rebrain Greece» είναι να αναδείξει αφενός τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα και αφετέρου να παρουσιάσει την εντελώς διαφορετική πραγματικότητα που επικρατεί σήμερα στην ελληνική αγορά εργασίας, από αυτή που βίωσαν οι Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως κατά τη διάρκεια της κρίσης, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άτομα είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλιξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας, καθώς επίσης και για τα κίνητρα επαναπατρισμού που παρέχει η πολιτεία.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε τα νέα δεδομένα που ισχύουν στην ελληνική αγορά εργασίας, αναλύοντας τις σύγχρονες εργασιακές και οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα του σήμερα, καθώς και τη δυναμική που έχει αναπτύξει η χώρα μας στην προσέλκυση Ελλήνων που διαβιούν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τα τελευταία 10–15 χρόνια έχουν φύγει από τη χώρα 730.000 πολίτες ενώ έχουν επιστρέψει 473.000, ποσοστό που μεταφράζεται σε μία αναστροφή του brain drain κατά 64%.

Όπως δήλωσε η κα Κεραμέως: «Αυτή είναι η έκτη κατά σειρά εκδήλωση για το “Rebrain Greece” και η αθρόα προσέλευση Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και γειτονικών χωρών μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και μας γεμίζει ικανοποίηση. Αποτελεί όμως και μία δικαίωση για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει μετατρέψει σε θεσμό, ταυτόσημο του επαναπατρισμού, τη δράση εξωστρέφειας “Rebrain Greece”. Συνεχίζουμε αδιαλείπτως την προσπάθεια να ενημερώσουμε τους συμπατριώτες μας για τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά και έχουμε σημαντικό σύμμαχο σε αυτό μας το εγχείρημα 35 από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η παρουσία τους εδώ σε συνάρτηση με τη σημερινή προσέλευση ρεκόρ συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης για να συνεχίσουμε ακούραστα να προσπαθούμε να επαναπατρίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, καθώς η πατρίδα μας είναι πλέον ένας ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός και επιδιώκουμε να φέρουμε πίσω στην Ελλάδα όσο περισσότερους συμπατριώτες μας μπορούμε».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη και δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως στον κατασκευαστικό και τεχνικό κλάδο, στην τεχνολογία, στην τεχνητή νοημοσύνη, στην έρευνα και ανάπτυξη (R&D), στην πληροφορική, στην βιομηχανία και παραγωγή, στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο , στην ενέργεια, στον ασφαλιστικό κλάδο, στα νομικά επαγγέλματα, στη ναυτιλία, στον κλάδο της συμβουλευτικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον τομέα της ενημέρωσης και των media, στον τουρισμό και τη φιλοξενία, στην φαρμακοβιομηχανία καθώς και στον ιατρικό – υγειονομικό κλάδο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Εργασίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Τσαούσης καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.

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