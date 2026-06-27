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ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας
Ναυτιλία
15:59 - 27 Ιουν 2026

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή της Ραφήνας, την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, ενώ στις 10:00 έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «SUPER FERRY».

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΝΕΝ αναδεικνύει ως βασικό αίτημα την ενίσχυση της ασφάλειας στα πλοία και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του λιμανιού της Ραφήνας, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές δεν ανταποκρίνονται πλέον στον αυξημένο αριθμό των δρομολογημένων πλοίων.

Όπως επισημαίνει, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, σήμερα εξυπηρετούνται συνολικά έντεκα. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα αρκετά πλοία να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις, γεγονός που –σύμφωνα με το σωματείο– αυξάνει τους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αγκυροβόλιο της Ραφήνας, το οποίο η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει ανασφαλές και επικίνδυνο, σημειώνοντας ότι καθημερινά πλοία παραμένουν αρόδου λόγω της έλλειψης επαρκών θέσεων πρόσδεσης.

Παράλληλα, η Ένωση εστιάζει στις εργασιακές συνθήκες των πληρωμάτων, κάνοντας λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, υπερεργασία, περιορισμένες ώρες ανάπαυσης και πολύμηνη απομάκρυνση των ναυτικών από τις οικογένειές τους. Όπως υποστηρίζει, οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν άμεσα τόσο την υγεία των εργαζομένων όσο και την ασφαλή λειτουργία των πλοίων.

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, κατά τη διάρκεια πρόσφατης δημόσιας συγκέντρωσης έλαβαν για πρώτη φορά τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας, επισημαίνοντας τους αυξημένους κινδύνους που δημιουργεί η σημερινή κατάσταση στο λιμάνι.

Ο πρόεδρος της Ένωσης απέδωσε ευθύνες και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας να καταβάλλονται στο σύνολό τους οι αποδοχές που αντιστοιχούν στην υπερεργασία των πληρωμάτων, η οποία –όπως ανέφερε– προκύπτει εξαιτίας του καθεστώτος των συνεχών αγκυροβολιών και μεθορμίσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ναυτεργατικών σωματείων και κοινωνικών φορέων, μεταξύ των οποίων μέλη της ΠΕΜΕΝ, αλλά και εκπρόσωποι του δικτύου συλλόγων SAVE RAFINA, οι οποίοι επανέλαβαν την αντίθεσή τους στα σχέδια επέκτασης του λιμένα.

Η ΠΕΝΕΝ γνωστοποίησε ακόμη ότι έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες, τηρώντας –όπως αναφέρει– όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για την προκήρυξη της απεργίας, ενώ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της 3ης Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη απεργία έρχεται σε συνέχεια της τρίωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν την Πέμπτη τα μέλη της ΠΕΝΕΝ στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της γραμμής Ραφήνας, από τις 19:00 έως τις 22:00, η οποία συνοδεύτηκε από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι.

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