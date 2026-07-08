Συνάντηση Κεραμέως με σύλλογο ΑΞ.Ι.Α. για συντάξεις χηρείας: Συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε κοινωνικές αδικίες του παρελθόντος

Συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων ΑΞ.Ι.Α. (Αξιοπρέπεια – Ισότητα – Αλληλεγγύη) πραγματοποίησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με αφορμή την εξαγγελία της για κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας, «θέτοντας τέλος σε μία εκκρεμότητα κοινωνικής αδικίας 10 ετών», όπως επεσήμανε η ίδια.

Απευθυνόμενη στις εκπροσώπους του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α., η κα Κεραμέως σημείωσε ότι «ήταν 2016 όταν ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου επέβαλε όλες εκείνες τις περικοπές στην πιο δύσκολη και ευάλωτη περίοδο για εσάς» διευκρινίζοντας ότι «τώρα βρήκαμε τον τρόπο για να άρουμε αυτή την αδικία, εντός Ιουλίου, που κρατούσε σε ομηρία και αβεβαιότητα χιλιάδες συνταξιούχους».

Όπως εξήγησε η Υπουργός, τα ζητούμενα ήταν δύο: Να βρεθεί ο νομικός τρόπος και κυρίως ο δημοσιονομικός χώρος.

Τόνισε ότι αυτό κατέστη τώρα εφικτό, εξαιτίας της τολμηρής επέκτασης της ψηφιακής κάρτας εργασίας η οποία, όπως είπε, από τους τέσσερις πρώτους μήνες εφαρμογής της το 2026 κατέγραψε υπέρβαση του στόχου του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στο Υπουργείο να βρει πρόσθετα κονδύλια και επιτρέποντας στην κυβέρνηση «να προβεί στην άρση αυτής της αδικίας» όπως τη χαρακτήρισε.

«Έτσι, μπορέσαμε να βρούμε κονδύλια και να προβούμε στην άρση αυτής της αδικίας. Λύνουμε τη μεγάλη εκκρεμότητα και κάνουμε το μεγάλο βήμα» δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη νέα ρύθμιση πάνω από 75.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξής τους χωρίς να δουν καμία περικοπή και δεν θα οφείλουν αναδρομικά στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, εκείνοι που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας δημοσίου με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016 και έχουν ήδη υποστεί μείωση στο 35%, αμέσως μετά την ψήφιση θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους με την επαναφορά της στο 70% της αρχικής σύνταξης του θανόντος.

«Όσο για την καταβολή δύο εθνικών συντάξεων, στην περίπτωση δικαιούχου μίας εξ ιδίου δικαιώματος και μίας λόγω θανάτου, αντί να επιφέρουμε την μείωση και την περικοπή της μίας από αυτές, όπως προβλέπει ο νόμος Τσίπρα – Κατρούγκαλου και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταργούμε αυτή τη πρόβλεψη και διατηρείται κανονικά η καταβολή και των δύο εθνικών συντάξεων» σημείωσε η κα Κεραμέως.

Όπως τόνισε η Υπουργός, είναι άλλο πράγμα να εξαγγέλλεις και άλλο πράγμα να υλοποιείς, βρίσκοντας τον τρόπο που θα καθιστά το εγχείρημα βιώσιμο για το ασφαλιστικό σύστημα.

«Πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχε η συζήτησή για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά με την τολμηρή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και την δήλωση εκατομμυρίων περισσοτέρων υπερωριών, βρέθηκε χώρος για την περικοπή στο 50% και την περαιτέρω κατάργηση του υπόλοιπου 50% το 2027. Πριν από 2 χρόνια δεν υπήρχε πρόβλεψη για εφάπαξ ενίσχυση ύψους 300 ευρώ, πλέον υπάρχει γιατί δημιουργείται μέρισμα ανάπτυξης το οποίο επιστρέφεται στη κοινωνία» υπογράμμισε η κα Κεραμέως.

«Νοικοκυρεύουμε, κλείνουμε εκκρεμότητες και προχωράμε μπροστά. Η ψήφιση θα γίνει ταχύτατα μέχρι τέλους Ιουλίου και παράλληλα προετοιμάζεται και ο e-ΕΦΚΑ για να προβεί άμεσα στην εφαρμογή. Ο διάλογος παραμένει σταθερή μας αρχή, η πόρτα μας είναι ανοιχτή και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να λύνουμε αδικίες» επεσήμανε η Υπουργός, κλείνοντας την τοποθέτησή της.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. χαρακτήρισαν την απόφαση επαναφοράς των συντάξεων χηρείας στο 70%, απροσδόκητα θετική και καινοτόμα και εξέφρασαν την ευχάριστη έκπληξή τους για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των συνταξιούχων.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, η Πρόεδρος του Συλλόγου ΑΞ.Ι.Α. Έφη Γκόνα, η Γενική Γραμματέας Λαμπρινή Σαμαρά και τα μέλη του Συλλόγου, Διονυσία Παπαχριστοπούλου, Καράμπελα Αλεξάνδρα και Παλαιολόγου Ιωάννα.