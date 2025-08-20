ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην τεχνολογία με φόντο τα πρακτικά της Fed
Χρηματιστήρια
23:28 - 20 Αυγ 2025

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην τεχνολογία με φόντο τα πρακτικά της Fed

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Wall Street την Τετάρτη (20/8), καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων λιανεμπορικών εταιρειών και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,04% στις 44.938,31 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε για τέταρτη σερί συνεδρίαση κατά 0,24% στις 6.395,78 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,67% και διαμορφώθηκε στις 21.172,85 μονάδες.

Οι επενδυτές συνέχισαν το profit taking από αρκετές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις τους και τη δύναμη του εμπορίου τεχνητής νοημοσύνης μακροπρόθεσμα.

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι επενδυτές επιλέγουν να πάρουν τα κέρδη τους σε μετοχές τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες έχουν σημειώσει απίστευτα ισχυρή πορεία, με ορισμένες να σημειώνουν άνοδο άνω του 80% από τα χαμηλά επίπεδα των αρχών Απριλίου. Ο όγκος της αγοράς είναι γενικά αρκετά περιορισμένος στα τέλη Αυγούστου, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις από ό,τι δικαιολογούν τα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε η Carol Schleif, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην BMO Private Wealth.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed τον Ιούλιο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη, αποκάλυψαν ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες εξέφρασαν ανησυχίες τόσο για την αγορά εργασίας όσο και για τον πληθωρισμό, αν και η πλειονότητα εκτίμησε πως ήταν ακόμη πρόωρο να προχωρήσουν σε μείωση επιτοκίων. Στη συνεδρίαση εκείνη, η Fed διατήρησε για ακόμη μία φορά αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, με τους διοικητές Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν να εκφράζουν διαφωνία.

«Οι συμμετέχοντες γενικά επισήμαναν τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής αποστολής της Επιτροπής, τονίζοντας τον ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό και τον καθοδικό κίνδυνο για την απασχόληση», σημειώνεται στα πρακτικά. Ενώ «η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκρινε ότι ο ανοδικός κίνδυνος για τον πληθωρισμό είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο κινδύνους», μερικοί θεώρησαν ότι «ο καθοδικός κίνδυνος για την απασχόληση είναι ο πιο σημαντικός κίνδυνος».

Η δημοσίευση των πρακτικών έρχεται λίγες ημέρες πριν από τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή (22/8), τις οποίες οι επενδυτές αναμένουν προκειμένου να αντλήσουν ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποτιμούν σε σχεδόν 85% την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στην προσεχή συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής του Σεπτεμβρίου.

«Εάν η γλώσσα του Πάουελ είναι πιο επιθετική, αυτό θα μπορούσε να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις μετοχές τεχνολογίας, καθώς η συνέχιση αυτών των αυξημένων επιτοκίων είναι ένα εμπόδιο για τον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε ο Schleif.

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου και χρυσού

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, έκλεισαν την ημέρα με κέρδη 1,85% και διαμορφώθηκαν στα 67,01 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 1,27% στα 63,14 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,96% και διαμορφώθηκε στα 3,391.10 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 00:04
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ζαχαριάδης: Όταν η ΝΔ δεν έχει επιχειρήματα ξεκινάει τις χυδαιότητες
Πολιτική

Ζαχαριάδης: Όταν η ΝΔ δεν έχει επιχειρήματα ξεκινάει τις χυδαιότητες

ΟΗΕ: Η Ελλάδα ζήτησε τη λήψη πρωτοβουλιών για την αποτροπή επιστροφής του ISIS στη Συρία
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Η Ελλάδα ζήτησε τη λήψη πρωτοβουλιών για την αποτροπή επιστροφής του ISIS στη Συρία

ΗΠΑ: Δικαστής «μπλόκαρε» το νόμο του Τέξας για τις Δέκα Εντολές στα σχολεία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Δικαστής «μπλόκαρε» το νόμο του Τέξας για τις Δέκα Εντολές στα σχολεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ
Εμπορεύματα

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»
Ειδήσεις

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ