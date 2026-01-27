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Φορολογικές δηλώσεις: SOS λογιστών για τη διαδικασία επικαιροποίησης των ΚΑΔ
Φορολογία
08:26 - 27 Ιαν 2026

Φορολογικές δηλώσεις: SOS λογιστών για τη διαδικασία επικαιροποίησης των ΚΑΔ

Γιώργος Αλεξάκης
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Η επικαιροποίηση ΚΑΔ τον Μάρτιο πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα σε συνεννόηση με τον λογιστή, καθώς μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τις επερχόμενες φορολογικές δηλώσεις που ξεκινούν το Μάρτιο, αναφέρει ανακοίνωση του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών που εστιάζει σε μια απαραίτητη και σημαντική διαδικασία που αναμένεται να γίνει αυτόματα το επόμενο διάστημα. Να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση των ΚΑΔ για περίπου 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις γίνεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μια διαδικασία αυτόματης αντιστοίχισης και επικαιροποίησης των υφιστάμενων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ 2008), οι οποίοι τηρούνται στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ, με τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 2025 (ΚΑΔ 2025), με στόχο την πλήρη εναρμόνιση με τα αναθεωρημένα ευρωπαϊκά στατιστικά πρότυπα. Παράλληλα μέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται και η δυνατότητα των φορολογουμένων να προβαίνουν σε διόρθωση αυτής της αυτόματης αντιστοίχισης καθώς και στην αναδρομική καταχώρηση ΚΑΔ σε χρόνο μεταβολής ο οποίος ανάγεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2026.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία που διασφαλίζει καλύτερη και άμεση αποτύπωση της οικονομικής πραγματικότητας και των δραστηριοτήτων των οικονομικών οντοτήτων. Παράλληλα αυτοματοποιεί και μια βασική εργασία που οφείλουν να κάνουν φορολογούμενοι και λογιστές και συχνά στο παρελθόν προκαλούσε ταλαιπωρίες. Ωστόσο πιθανό είναι, όπως επισημαίνουν οι λογιστές, κατά επικείμενη αλλαγή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) να γίνουν λάθη και να προκύψουν ασυμφωνίες, που ενδεχόμενα να δημιουργήσουν σοβαρά ζητήματα λίγο πριν από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Η σημασία

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λογιστικός Σύλλογος της Αθήνας (ΛΣΑ), "η επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συνιστά ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα της επιχείρησης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά όταν πραγματοποιείται εντός του μηνός Μαρτίου, χρονικά κοντά στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Από λογιστικής και φοροτεχνικής άποψης, η επικαιροποίηση ΚΑΔ ενδέχεται να δημιουργήσει ασυνέχειες μεταξύ των δηλωμένων δραστηριοτήτων και των ήδη καταχωρημένων οικονομικών δεδομένων της χρήσης που κλείνει. Σε περιπτώσεις όπου προστίθενται ή τροποποιούνται ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους δηλωμένους κωδικούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναμορφώσεων ή διορθώσεων.

Επιπλέον, η επικαιροποίηση εντός Μαρτίου μπορεί να επηρεάσει τη συμπλήρωση των εντύπων Ε3 και Ν, καθώς οι ΚΑΔ αποτελούν βασικό στοιχείο ταξινόμησης της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων. Τυχόν μεταβολές απαιτούν αυξημένη προσοχή ώστε να μην προκύψουν ασυμφωνίες με τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί σε άλλες πλατφόρμες (myDATA, δηλώσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι).

Αρνητική επίπτωση μπορεί να υπάρξει και σε επίπεδο εργατοασφαλιστικών θεμάτων (ένταξη σε κάρτα εργασίας) φορολογικών κινήτρων, απαλλαγών ή επιδοτήσεων, εφόσον η αλλαγή ΚΑΔ μεταβάλλει το κύριο αντικείμενο της επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιχείρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συγκεκριμένα καθεστώτα.

Παράλληλα, η χρονική συγκυρία αυξάνει τον φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο λαθών ή καθυστερήσεων, ειδικά όταν απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες στο μητρώο λίγο πριν την έναρξη των δηλώσεων.

Συμπερασματικά, η επικαιροποίηση των ΚΑΔ τον Μάρτιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και απόλυτο συντονισμό με τον λογιστή, καθώς η κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία ενέχει αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους για τις επερχόμενες δηλώσεις."

Η διαδικασία

Σημειώνεται ότι η διαδικασία προβλέπεται να γίνει ως εξής:

1. Η ΑΑΔΕ προβαίνει σε αυτόματη ενημέρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όλων των επιχειρήσεων, βάσει του εγκεκριμένου πίνακα αντιστοίχισης.

2. Οι νέοι ΚΑΔ καταχωρούνται συστημικά στο Μητρώο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ενέργεια από τον φορολογούμενο.

3. Οι ισχύοντες ΚΑΔ την 1η Μαρτίου θα αντιστοιχιστούν σε έναν νέο κωδικό που θα ξεκινάει από το ψηφίο 8 και θα έχει μήκος 5 ψηφία.

4. Οι ΚΑΔ 1997 που δεν αντικαταστάθηκαν σε ΚΑΔ 2008, θα αντικατασταθούν με ορισμένο ειδικό ΚΑΔ.

5. Η διαδικασία της αυτόματης ενημέρωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

  • αυτόματη αντικατάσταση των υφιστάμενων ΚΑΔ με τους αντίστοιχους νέους

  • κοινοποίηση στον φορολογούμενο με σχετικό μήνυμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αντιστοίχισης

  • διόρθωση οποιασδήποτε καταχώρισης/μεταβολής/αφαίρεσης (διακοπής) ΚΑΔ, από τον φορολογούμενο

6. Σε περιπτώσεις όπου μια υφιστάμενη δραστηριότητα αντιστοιχίζεται σε περισσότερους από έναν νέους ΚΑΔ., η ΑΑΔΕ ορίζει έναν εξ αυτών ως κύριο ΚΑΔ και καταχωρεί τους υπόλοιπους ως δευτερεύοντες, εφόσον προκύπτει συνάφεια της δραστηριότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της αυτοματοποιημένης αντιστοίχισης με κεντρική διαδικασία, κατόπιν ειδοποίησης του φορολογούμενου θα υποβάλλεται αίτημα μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων «Τα Αιτήματά μου» έως την 1 Ιουνίου 2026, χωρίς επιβολή προστίμου. Κατά την ψηφιακή υποβολή θα πρέπει να επισυνάπτεται η σχετική δήλωση Μητρώου (έντυπο Δ211), καθώς και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

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