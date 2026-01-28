Φορολογικό «διαζύγιο»: Οι χωριστές φορολογικές δηλώσεις «κρύβουν» και παγίδες - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Για ακόμα μία χρονιά, η ελληνική φορολογική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στους έγγαμους να επιλέξουν χωριστή φορολογική δήλωση, αποκτώντας αυτονομία απέναντι στην εφορία. Η χωριστή, όμως, φορολογική δήλωση μπορεί να κρύβει και «παγίδες».

Η επιλογή αυτή επιτρέπει σε κάθε σύζυγο να υποβάλει ξεχωριστά το έντυπο Ε1, διατηρώντας πλήρως το προσωπικό φορολογικό απόρρητο και ελέγχοντας μόνος του ατομικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, η χωριστή δήλωση δεν αποτελεί λύση για κάθε περίπτωση. Οι φορολογικές παγίδες, κυρίως λόγω των τεκμηρίων διαβίωσης, απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση πριν ληφθεί η απόφαση.

Πώς ενεργοποιείται η χωριστή δήλωση

Η διαδικασία είναι απλή αλλά δεσμευτική. Οι σύζυγοι μπορούν να επιλέξουν τη χωριστή δήλωση με δύο τρόπους:

Μονομερώς: Αρκεί η επιλογή ενός εκ των δύο συζύγων, η οποία δεσμεύει και τον άλλο, χωρίς τη συναίνεσή του.

Αυτόματη ανανέωση: Όσοι είχαν επιλέξει χωριστή δήλωση το προηγούμενο έτος, βλέπουν την επιλογή τους «κλειδωμένη» στο σύστημα, εκτός αν υποβληθεί αίτημα ανάκλησης για επιστροφή στη κοινή δήλωση.

Η γνωστοποίηση γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Ψηφιακές Υπηρεσίες > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 12 Ιανουαρίου 2026 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 2 Μαρτίου 2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται αλλαγές για το συγκεκριμένο φορολογικό έτος. Η πρόσβαση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet ενός εκ των δύο συζύγων ή μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή-φοροτεχνικού.

Τι αλλάζει σε σχέση με την κοινή δήλωση

Η χωριστή δήλωση δεν επηρεάζει πλέον τον συμψηφισμό οφειλών ή επιστροφών φόρου, καθώς η ΑΑΔΕ εκδίδει ξεχωριστά εκκαθαριστικά για κάθε σύζυγο, με ατομική πίστωση ή χρέωση.

Ωστόσο, τα τεκμήρια διαβίωσης αποτελούν τον βασικό κίνδυνο:

Στην κοινή δήλωση, το εισόδημα του ενός συζύγου μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου.

Στη χωριστή δήλωση, ένας σύζυγος με χαμηλό εισόδημα αλλά μεγάλα περιουσιακά στοιχεία φορολογείται με βάση τα τεκμήρια, χωρίς υποστήριξη από τον άλλον.

Οι χωριστές δηλώσεις δεν επηρεάζουν επιδόματα, όπως το Α21 ή το επίδομα θέρμανσης, καθώς αυτά υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Τα τέκνα δηλώνονται και στις δύο δηλώσεις, ενώ αν ένα ανήλικο παιδί έχει εισόδημα, προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με υψηλότερες αποδοχές.

Τα νέα ζευγάρια υποχρεούνται σε κοινή δήλωση για το έτος σύναψης του γάμου, ενώ τα μέλη συμφώνου συμβίωσης μπορούν να επιλέξουν εξ αρχής κοινή ή χωριστή δήλωση.

Πόσοι επιλέγουν χωριστή δήλωση

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου 40.000 έως 60.000 ζευγάρια επιλέγουν ετησίως χωριστή δήλωση, έναντι περίπου 6,7 εκατομμυρίων συνολικών δηλώσεων. Η κοινή δήλωση παραμένει προτιμητέα για τους περισσότερους, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας έναντι των τεκμηρίων.

Σε περιπτώσεις όπου ένας σύζυγος δεν έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης κατοικίας, μπορεί να επιλέξει στο Ε1 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο» για να αποφύγει προβλήματα.