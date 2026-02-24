Έρχεται «ψαλίδι» στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις
Φορολογία
10:00 - 24 Φεβ 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Με δεδομένες τις αντιδράσεις σε σχέση με τα ύψη των προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές και πιστωτικές δηλώσεις το ΥΠΕΘΟ εξετάζει αλλαγές στο όλο πλαίσιο, καθώς μάλιστα το ότι προβλέπονται βαριά πρόστιμα δεν σημαίνει και αναγκαστικά μεγαλύτερες εισπράξεις ή πιο υψηλές καταγραφές φορολογικής συμμόρφωσης. 

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρεται να αναθεωρεί τους κανόνες για τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ που επιβάλλονται για εκπρόθεσμές δηλώσεις και ειδικά για περιπτώσεις μηδενικού φόρου. Να σημειωθεί ότι τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί ο φορολογούμενος (απλογραφικό ή διπλογραφικό).

Η ίδια, μάλιστα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επιβολή αυξημένων προστίμων σε μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις εγείρει ζήτημα αναλογικότητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αναδρομική εφαρμογή τους εντείνει την ανασφάλεια δικαίου με αποτέλεσμα να μην εισπράττονται.

Όπως τονίζεται, η αυστηροποίηση του πλαισίου δεν φαίνεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, όταν δεν υπάρχει δημοσιονομική απώλεια.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, η Επιτροπή είχε καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τη διοίκηση της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ζητώντας την επανεξέταση του ισχύοντος καθεστώτος. Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι τα πρόστιμα, όπως εφαρμόζονται σήμερα, προκαλούν υπέρμετρη επιβάρυνση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα Φορολογικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών προτείνει:

  • Εξαίρεση των περιπτώσεων όπου η δήλωση είναι μηδενική ή πιστωτική, εφόσον δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.
  • Μείωση προστίμων σε περιπτώσεις πολλαπλών εκπρόθεσμων μηδενικών δηλώσεων με όριο συνολικού προστίμου, ώστε να μην μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των … ευρώ (π.χ. 1.000 ευρώ).
  • Εφαρμογή του κανόνα μη επιβολής προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης όταν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, ή όταν το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, είναι έως 100 ευρώ.
