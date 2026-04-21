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ΑΑΔΕ: Νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής timologio από Τετάρτη (22/4)
Φορολογία
13:27 - 21 Απρ 2026

ΑΑΔΕ: Νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής timologio από Τετάρτη (22/4)

Reporter.gr Newsroom
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Σε λειτουργία τίθεται από αύριο, 22 Απριλίου, η νέα έκδοση (2.0.0) της εφαρμογής timologio, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις των σχετικών αποφάσεων για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης και την ηλεκτρονική τιμολόγηση (Α.1123/2024 - Β' φάση, Α.1129/2025).

Οι κυριότερες αλλαγές και προσθήκες περιλαμβάνουν:

1. Επιλογή γλώσσας έκδοσης παραστατικών: Παρέχεται πλέον δυνατότητα επιλογής γλώσσας για την έκδοση των παραστατικών, Ελληνικά ή Αγγλικά.

2. Παραστατικά Διακίνησης (Α.1123/2024 – Β' φάση): Ενεργοποιούνται νέες λειτουργικότητες για την αρτιότερη παρακολούθηση των διακινήσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Προσθήκη νέων τύπων Παραστατικών Διακίνησης 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.
  • Δυνατότητα Αντίστροφης Διακίνησης για τα παραστατικά τύπου 9.3.
  • Διαχείριση απώλειας διασύνδεσης για τα παραστατικά τύπου 9.1, 9.2, 10.1, 10.2.
  • Δυνατότητα ακύρωσης για τα παραστατικά τύπου 9.1 και 9.2.
  • Προσθήκη ένδειξης «Υπό Ζύγιση» και καταχώρηση στοιχείων συσκευασίας.
  • Υποστήριξη πολλαπλών συνδεόμενων ΜΑΡΚ.
  • Καταχώρηση Σκοπού Διακίνησης σε επίπεδο γραμμής και Λοιπής Αιτίας Διακίνησης.

3. Αναζήτηση και Προβολή (Α.1129/2025): Εισάγονται νέες λειτουργικότητες αναζήτησης και προβολής παραστατικών.

Αναλυτικότερα:

  • Δυνατότητα αναζήτησης παραστατικών ως λήπτης.
    Εμφάνιση βασικών στοιχείων για το σύνολο των εκδιδόμενων παραστατικών, ανεξάρτητα από το αν εκδόθηκαν μέσω της εφαρμογής timologio.
    Δυνατότητα προβολής σύνοψης παραστατικού.
    Δυνατότητα λήψης παραστατικού σε μορφή PDF σε ηλεκτρονική τιμολόγηση (timologio – Πάροχος).

Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών, σε περίπτωση διακίνησης, σχετικά με:
- τρόπους πληρωμής,
- πολλαπλά συνδεόμενα ΜΑΡΚ,
- στοιχεία συσκευασίας.

Προβολή επιπλέον πληροφοριών, σε επίπεδο γραμμής, ενδεικτικά:
- κωδικός TARIC,
- τέλη και λοιποί φόροι,
- ειδικός τύπος γραμμής,
- σχόλια γραμμής.

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την αναβάθμιση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (Ώρες: 7:30 - 9:30 π.μ.). Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η εφαρμογή δεν θα είναι διαθέσιμη.

Εντός των προσεχών ημερών, θα είναι διαθέσιμη νέα έκδοση της εφαρμογής για κινητές συσκευές myDATAapp με αντίστοιχες λειτουργικότητες για τη Β’ φάση της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00
  • Ψηφιακά στο my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio
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