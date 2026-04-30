ΑΑΔΕ: Μη επιβολή κυρώσεων για δηλώσεις ΦΠΑ έως 29/5/2026 αγροτών που μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς

Η ρύθμιση αυτή ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι έως και 30/4/2026 έχει υποβληθεί δήλωση μεταβολής για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για το έτος 2026 και περιλαμβάνει:
· τη δήλωση αποθεμάτων μετάταξης στο κανονικό καθεστώς,
· τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις μηνιαίες φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δηλώσεων,
· τη δήλωση ΦΠΑ για το πρώτο τρίμηνο 2026, εφόσον κατά τη μετάταξη προκύπτει υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίας δήλωσης,
· τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών για τους παραπάνω μήνες, εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση.
Για δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, η παραπάνω ημερομηνία (29/5/2026) αποτελεί την καταληκτική προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση του φόρου, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
· Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
· Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών & Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ > Ειδικό καθεστώς αγροτών