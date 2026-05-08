«Τρέχουν» οι φορολογικές δηλώσεις – Πότε λήγει η προθεσμία για την έκπτωση φόρου

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς σχεδόν ένας στους δύο φορολογούμενους έχει ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία. Όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση φόρου 4% μέσω εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος Ιουλίου, θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Μαΐου, οπότε και εκπνέει η σχετική προθεσμία.

Μετά τις 15 Μαΐου, η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που θα κατατεθούν έως τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου, που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 3,1 εκατ. δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. Από την εκκαθάριση προκύπτει ότι το 72% των φορολογουμένων είτε δεν πληρώνει επιπλέον φόρο είτε δικαιούται επιστροφή για τα εισοδήματα του 2025.

Αντίθετα, το 27,53% των δηλώσεων είναι χρεωστικό, με τον μέσο φόρο να διαμορφώνεται στα 1.281 ευρώ. Παράλληλα, 1.068.606 φορολογούμενοι (35,13%) λαμβάνουν επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 244 ευρώ, ενώ το 37,34% των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Από τα χρεωστικά εκκαθαριστικά το Δημόσιο αναμένεται να εισπράξει 1,072 δισ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση επιστροφών ύψους 260,8 εκατ. ευρώ, το καθαρό δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται στα 812 εκατ. ευρώ.

Ήδη η ΑΑΔΕ έχει καταβάλει επιστροφές φόρου ύψους 137,3 εκατ. ευρώ σε 765.310 φορολογούμενους, ενώ για ακόμη 301.034 πολίτες πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές συνολικού ύψους 256,3 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές φόρου για όσους έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό πραγματοποιούνται πλέον με ταχύτερες διαδικασίες. Φορολογούμενοι χωρίς οφειλές ή άλλες εκκρεμότητες βλέπουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό ακόμη και μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε συμψηφισμό.

Για όσους δεν μπορούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο, προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη πληρωμή στο τέλος Ιουλίου και τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2027.

Παράλληλα, φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση αλλά διαπίστωσαν λάθη ή παραλείψεις, μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, φέτος εκτιμάται ότι θα υποβληθούν περίπου 320.000 δηλώσεις. Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 49.330 δηλώσεις, δηλαδή περίπου το 16% του συνόλου.

Από αυτές, το 74,2% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο να ανέρχεται στα 433 εκατ. ευρώ. Το 6,92% είναι πιστωτικές, με επιστροφές φόρου ύψους 52,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 18,88% είναι μηδενικές.