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Νέοι κανόνες για οδηγούς στην Ευρώπη: Ψηφιακό δίπλωμα, νέα όρια ηλικίας και ενιαίες ποινές
Gustavo Fring/Pexels
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:03 - 08 Μάι 2026

Νέοι κανόνες για οδηγούς στην Ευρώπη: Ψηφιακό δίπλωμα, νέα όρια ηλικίας και ενιαίες ποινές

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε μια εκτεταμένη αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει τις άδειες οδήγησης, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, ψηφιακού και αυστηρά εναρμονισμένου συστήματος σε όλα τα κράτη-μέλη.  

Οι αλλαγές που προβλέπει η νέα Οδηγία 2025/2205 αναμένεται να επηρεάσουν από τη διαδικασία έκδοσης διπλώματος έως τους κανόνες κυρώσεων και τους ιατρικούς ελέγχους των οδηγών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει, μέσω των αλλαγών αυτών, να δημιουργήσει ένα πιο συνεκτικό και τεχνολογικά σύγχρονο σύστημα αδειών οδήγησης, μειώνοντας τις ανισότητες μεταξύ κρατών-μελών και ενισχύοντας το επίπεδο οδικής ασφάλειας σε ολόκληρη την ήπειρο.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να περιορίσουν τις σημαντικές αποκλίσεις που καταγράφονται σήμερα μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. τόσο στις εξετάσεις όσο και στη διαχείριση των αδειών οδήγησης, εισάγοντας κοινά πρότυπα και ψηφιακές διαδικασίες.

Ψηφιακή άδεια οδήγησης σε όλη την Ε.Ε.

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αποτελεί η καθιέρωση του ψηφιακού διπλώματος ως βασικής μορφής άδειας οδήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από το 2028, με ορίζοντα το 2030, οπότε και η ηλεκτρονική μορφή θα αποτελεί την προεπιλεγμένη επιλογή για όλους τους οδηγούς στα κράτη-μέλη.

Το ψηφιακό δίπλωμα θα αποθηκεύεται σε κινητές συσκευές και θα ενσωματώνεται σε ευρωπαϊκές ψηφιακές εφαρμογές ταυτοποίησης, διευκολύνοντας τους ελέγχους και τις μετακινήσεις εντός της Ένωσης. Παράλληλα, θα αναγνωρίζεται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη, περιορίζοντας γραφειοκρατικές διαδικασίες και διοικητικές αποκλίσεις.

Νέο πλαίσιο για νέους οδηγούς

Ιδιαίτερη θέση στο σχέδιο κατέχει η ρύθμιση για τους νεαρούς οδηγούς, με την εισαγωγή ενός κοινού συστήματος «σταδιακής πρόσβασης» στην οδήγηση.

Η πρόβλεψη δίνει τη δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης από την ηλικία των 17 ετών, υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής συνοδείας από έμπειρο οδηγό. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι άνω των 24 ετών, να διαθέτει δίπλωμα κατηγορίας Β τουλάχιστον πέντε ετών και να μην έχει σοβαρές τροχαίες παραβάσεις την τελευταία πενταετία.

Αν και αντίστοιχα μοντέλα εφαρμόζονται ήδη σε ορισμένα κράτη-μέλη, η Ε.Ε. επιδιώκει την πλήρη εναρμόνιση των κανόνων.

Ενιαίο σύστημα ποινών σε όλη την Ευρώπη

Σημαντική αλλαγή αφορά και την εφαρμογή των κυρώσεων για σοβαρές τροχαίες παραβάσεις.

Με το νέο πλαίσιο, η αφαίρεση άδειας οδήγησης που επιβάλλεται σε ένα κράτος-μέλος θα έχει ισχύ και στη χώρα μόνιμης κατοικίας του οδηγού. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη δημιουργία ενός πραγματικά διασυνοριακού συστήματος ελέγχου, ώστε οι κυρώσεις να μην περιορίζονται γεωγραφικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το μέτρο θα ενισχύσει σημαντικά την οδική ασφάλεια και θα περιορίσει φαινόμενα παράκαμψης ποινών μέσω μετακίνησης σε άλλη χώρα.

Διάρκεια ισχύος και ιατρικοί έλεγχοι

Το νέο καθεστώς προβλέπει επίσης εναρμόνιση της διάρκειας ισχύος των αδειών οδήγησης.

Για τις κατηγορίες Α και Β, η βασική διάρκεια ορίζεται στα 15 έτη, με δυνατότητα μείωσης στα 10 έτη όταν η άδεια χρησιμοποιείται και ως επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

Παράλληλα, δίνεται στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της διάρκειας ισχύος και της αυξημένης συχνότητας ιατρικών ελέγχων για άτομα άνω των 65 ετών.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η ενίσχυση του ρόλου των γιατρών, οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν δικαίωμα ενημέρωσης των αρχών σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση υγείας οδηγού κρίνεται επισφαλής για την οδική ασφάλεια, με έμφαση σε προβλήματα όρασης και καρδιαγγειακά νοσήματα.

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