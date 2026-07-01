ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εθνική Ασφαλιστική: Νέο κεφάλαιο με βλέμμα στο μέλλον στα 135 χρόνια παρουσίας
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
11:56 - 01 Ιουλ 2026

Εθνική Ασφαλιστική: Νέο κεφάλαιο με βλέμμα στο μέλλον στα 135 χρόνια παρουσίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη συμπλήρωση 135 ετών αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική αγορά γιόρτασε η Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της Βραδιάς Βραβεύσεων του Εταιρικού Παραγωγικού της Δικτύου. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε παρουσία περίπου 700 συνεργατών, στελεχών και προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα, συνδύασε την αναγνώριση των κορυφαίων επιδόσεων των συνεργατών της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον εορτασμό της μακρόχρονης ιστορίας και της διαχρονικής προσφοράς της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε το 1891 και, σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωταγωνιστεί στον ασφαλιστικό κλάδο. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Κώτσαλος με μια σύντομη αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας της εταιρείας. Αναφερόμενος στη διαχρονική συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς και στη νέα εποχή που διαμορφώνεται μετά την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς, υπογράμμισε: «Σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική ανοίγει ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της. Η νέα αυτή πορεία φιλοδοξεί να συνδυάσει τη βαριά παρακαταθήκη των τελευταίων 135 ετών με τις αναπτυξιακές προοπτικές του μέλλοντος».

Στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται για την Εθνική Ασφαλιστική αναφέρθηκε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος χαρακτήρισε την απόκτηση της ιστορικής ασφαλιστικής εταιρείας στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Απευθυνόμενος στους συνεργάτες της εταιρείας, συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν ώστε η Εθνική Ασφαλιστική να συμπληρώσει 135 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, επισημαίνοντας ότι: «Η επιτυχία της Εθνικής Ασφαλιστικής βασίζεται στους ανθρώπους της και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει διαχρονικά με τους πελάτες τους». Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της Εθνικής Ασφαλιστικής για την Πειραιώς και τον κομβικό ρόλο του δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων στη μελλοντική ανάπτυξη του οργανισμού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Οι μεγάλοι οργανισμοί δεν χαρακτηρίζονται μόνο από την ιστορία τους, αλλά από την ικανότητά τους να τιμούν το παρελθόν και ταυτόχρονα να διαμορφώνουν το μέλλον τους».

Οι άνθρωποι πίσω από 135 χρόνια εμπιστοσύνης

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι του Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται δίπλα στους ασφαλισμένους, προσφέροντας καθοδήγηση και υποστήριξη, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με διάρκεια.

Στη συμβολή τους αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, τονίζοντας ότι: «Το Εταιρικό Δίκτυο αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δεν το βλέπουμε ως ένα κανάλι διανομής, αλλά ως έναν από τους σημαντικότερους λόγους που η εταιρεία διατηρεί τη θέση της στην κορυφή της αγοράς εδώ και 135 χρόνια. Γιατί κανένα άλλο κανάλι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης που χτίζει ένας επαγγελματίας ασφαλιστικός σύμβουλος με τον πελάτη του».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημασία της επετείου ως σημείου σύνδεσης της ιστορικής διαδρομής της εταιρείας με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του αύριο. «Η ιστορία έχει αξία μόνο όταν αποτελεί τη βάση για το επόμενο βήμα. Και η Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 135 χρόνια κάνει ακριβώς αυτό: εξελίσσεται, προσαρμόζεται και προχωρά μπροστά, χωρίς να χάνει την ταυτότητά της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Δικτύου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και οι επιδόσεις του Εταιρικού Δικτύου, το οποίο συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία το 2025, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του αυξήθηκε κατά 8,2%, επίδοση σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, ενώ στα χαρτοφυλάκια που είναι ανοιχτά σε νέες πωλήσεις η αύξηση διαμορφώθηκε στο 18%. Η θετική αυτή πορεία συνεχίζεται και το 2026, με διψήφια ποσοστά ανάπτυξης σε βασικούς κλάδους δραστηριότητας.

Ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Ζερβουδάκης, συνεχάρη τους συνεργάτες για τη συμβολή τους στην πορεία της εταιρείας, τονίζοντας ότι: «Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα επαγγελματισμού, συνέπειας και προσαρμοστικότητας. Ούτε το ισχυρό brand ούτε ένα success story αρκούν από μόνα τους για να κάνουν τη στρατηγική πράξη. Σε κάθε επιτυχημένο μετασχηματισμό, ο καθοριστικός παράγοντας είναι πάντα οι άνθρωποι. Εσείς δίνετε πραγματική δύναμη και προοπτική. Μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο μιας εταιρείας που, μετά από 135 χρόνια, συνεχίζει να εξελίσσεται και να πρωταγωνιστεί».

Έχοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη 135 ετών και με ξεκάθαρο προσανατολισμό για το μέλλον, η Εθνική Ασφαλιστική εισέρχεται στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της, διατηρώντας πάντα τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Για έκτη συνεχή χρονιά στη λίστα Europe’s Climate Leaders

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Επιχειρήσεις

Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας
Επιχειρήσεις

Εθνική Ασφαλιστική: Δωρεά 12 οχημάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

Ειδήσεις
01/07/2026 - 12:31

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:30

Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:29

Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς

Πολιτική
01/07/2026 - 12:22

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αούν: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στον Λίβανο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 12:19

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:15

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 12:12

Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

Πολιτική
01/07/2026 - 12:06

Γεραπετρίτης: Τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτοσκοπός - Η απάντηση σε Σαμαρά

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:54

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Εισαγγελική έρευνα για τα αίτια – Ελεύθεροι οι πέντε εμπλεκόμενοι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 11:43

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης νοτίων Κυκλάδων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:41

Alpha Bank: Κλείδωσε το πρώτο deal για τη δημιουργία ασφαλιστικού κολοσσού στην Κύπρο

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 11:36

Intracom Defense: Υπογράφει σύμβαση με τη MBDA Deutschland για τη ζεύξη δεδομένων του πυραύλου DEFENDAIR

Πολιτική
01/07/2026 - 11:31

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση απαλλάσσει τους πολίτες από τα χρέη αλλά όχι από τις κατασχέσεις

Ειδήσεις
01/07/2026 - 11:27

Θεσσαλονίκη: Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Σοβαρά τραυματισμένη 70χρονη, σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις

Αναλύσεις
01/07/2026 - 11:24

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ΑΜΚ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 11:08

Eurobank και Mastercard επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους - Τα προνόμια

Πολιτική
01/07/2026 - 11:04

Βολές Γερουλάνου για το Ταμείο Ανάκαμψης: Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία – Κάναμε δουλειά «ντετέκτιβ» για να βρούμε τα στοιχεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 10:51

Optima bank: Νέα προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο έως 2,1%

Χρηματιστήρια
01/07/2026 - 10:41

Αγορές: Με σπασμένα τα φρένα ο Nikkei – Οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 10:26

ΕΛΕΤΑΕΝ: Βάρη στην τσέπη από τους «κόφτες» του χωροταξικού των ΑΠΕ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/07/2026 - 10:15

ΕΕ: Το νέο σύστημα ελέγχων φέρνει καθυστερήσεις έως 5 ώρες στις πτήσεις – Πιέσεις για «πάγωμα»

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 10:00

Χρηματιστήριο: Στο προσκήνιο οι αυξήσεις κεφαλαίου και η ανθεκτικότητα της αγοράς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/07/2026 - 09:56

Το νέο XPENG P7+ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
01/07/2026 - 09:50

Πώς θα μειωθούν οι τιμές των τροφίμων – Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 09:48

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε έξι φορές η αύξηση κεφαλαίου – Αντλήθηκαν €659,3 εκατ.

Πολιτική
01/07/2026 - 09:35

Σειρά ευρωπαϊκών επαφών για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο Βέλγιο και τη Γαλλία

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:20

Ελληνική Πτηνοτροφία: Η Πίνδος απλώνει χέρι συνεργασίας στην Άρτα

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 09:10

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ