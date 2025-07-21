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Intralot: Οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Bally&#039;s
Ανακοινώσεις Εταιρειών
19:45 - 21 Ιουλ 2025

Intralot: Οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Bally's

Reporter.gr Newsroom
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Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ανάμεσα στις δύο εταιρείες αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση πλήρωσης ορισμένων αμοιβαίων προϋποθέσεων ή παραίτησης από αυτές αναφέρει η Intralot.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας: Η «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών» σε συνέχεια των ανακοινώσεών από 1ης Ιουλίου 2025 σχετικά με την εξαγορά του τομέα International Interactive της Bally’s και 3ης και 15ης Ιουλίου 2025 για την έγκριση της χορήγησης άδειας σύναψης συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι στις 18 Ιουλίου 2025 υπέγραψε την οριστική συμφωνία συναλλαγής με την Bally’s Corporation (NYSE: BALY) για την ανωτέρω εξαγορά.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τετάρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση πλήρωσης ορισμένων αμοιβαίων προϋποθέσεων ή παραίτησης από αυτές, περιλαμβανομένων εγκρίσεων από τους μετόχους της Intralot καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με κανονισμούς περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και περί τυχερών παιχνιδιών και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης συναλλαγών.

Η ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει για την παρούσα ανακοίνωση και τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την Intralot (μαζί με τις θυγατρικές της, τον "Όμιλο Intralot"), την Bally's (μαζί με τις θυγατρικές της, τον "Όμιλο Bally's") και την Bally's Holdings Limited (μαζί με τις θυγατρικές της, η " Εταιρεία Στόχος"), καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό διανεμηθεί ή δηλώσεις που έγιναν σε σχέση με την εν λόγω ανακοίνωση (οι "Πληροφορίες"). Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω δηλώσεις πριν διαβάσετε, αποκτήσετε πρόσβαση ή κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών.

Ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση αποτελούν, ή μπορούν να θεωρηθούν, «δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις». Αυτές οι μελλοντοστραφείς δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν από το γεγονός ότι δεν σχετίζονται μόνο με ιστορικά ή τρέχοντα γεγονότα, αλλά με προσδοκίες ή προβλέψεις μελλοντικών γεγονότων, αποτελεσμάτων και περιστάσεων που μπορεί να συμβούν ή να μην συμβούν στο μέλλον, και από τη χρήση μελλοντοστραφών όρων όπως «στόχος», «πρόβλεψη», «υποθέτω», «πιστεύω», «μπορεί να έχει», «να συνεχίσει», «θα μπορούσε», "εκτίμηση", "αναμένουμε", "πρόβλεψη", "σκοπεύουμε", "μπορεί", "σχεδιάζουμε", "κινδυνεύουμε", "πρέπει", "προτείνουμε", "θα", "θα" και παρόμοια γλώσσα ή το αρνητικό τους ή παρόμοιες εκφράσεις που είναι προβολές ή υποδεικνύουν μελλοντικά γεγονότα ή μελλοντικές τάσεις. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τα πραγματικά ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Public αποτελέσματα, οι επιδόσεις ή τα επιτεύγματα του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι μελλοντικές δηλώσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης και ότι λόγω διαφόρων κινδύνων, αβεβαιοτήτων και παραδοχών, οποιασδήποτε αλλαγής σχεδίων ή στόχων βάσει των συνθηκών της αγοράς, πραγματικών γεγονότων ή αποτελεσμάτων ή της πραγματικής απόδοσης του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος, των εξελίξεων στους κλάδους στους οποίους ο Όμιλος Intralot, ο Όμιλος Bally's και η Εταιρεία Στόχος θα λειτουργούν, οι μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και εξαγορές, καθώς και οποιαδήποτε διαταραχή στις γενικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρωθούν οι επιχειρήσεις, ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που αντικατοπτρίζονται ή προβλέπονται σε τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις ή προβλέψεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, αλλά βασίζονται σε ορισμένες υποθέσεις της διοίκησης σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει, το οποίο η διοίκηση πιστεύει ότι είναι λογικό αλλά είναι εγγενώς αβέβαιο, και περιγράφουν τις αντίστοιχες στρατηγικές του Ομίλου Intralot, του Ομίλου Bally's και της Εταιρείας Στόχος μελλοντικές λειτουργίες, σχέδια, στρατηγικές, στόχοι, σκοποί και στόχοι και προσδοκίες και μελλοντικές εξελίξεις στις αγορές. Καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, δεν γίνεται ούτε πρόκειται να γίνει από τον Όμιλο Intralot, τον Όμιλο Bally's, την Εταιρεία Στόχος ή τον Όμιλο Intralot μετά τη συναλλαγή (ή, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες, μέλη, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους, συμβούλους, πράκτορες, συνεπενδυτές και εκπροσώπους), ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις θα επιτευχθούν ή θα αποδειχθούν σωστές. Οι πραγματικές μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, η οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα της λειτουργίας και οι προοπτικές θα μπορούσαν να διαφέρουν σημαντικά από τις μελλοντικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Όλες οι μελλοντικές δηλώσεις ισχύουν μόνο από την ημερομηνία του παρόντος και δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε αυτές τις πληροφορίες.

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