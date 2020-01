Οι συμμετέχοντες στην Διάσκεψη συμφώνησαν σε συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση μιας πολιτικής επίλυσης της κρίσης, δήλωσε η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ.

Το βασικό ζητούμενο είναι η κατάπαυση του πυρός, εξήγησε και πρόσθεσε ότι το πώς αυτή θα διατηρηθεί, εφόσον επιτευχθεί, θα είναι αντικείμενο μελλοντικών διαδικασιών. Σε αυτές τις διαδικασίες θα συμμετάσχουν και χώρες οι οποίες δεν έλαβαν μέρος στην σημερινή σύνοδο, διευκρίνισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

Foreign Minister @HeikoMaas: we have achieved the goals we set ourselves for today's #BerlinConference. Now we hold the key to solving the #Libya conflict. We will need a joint effort to make use of it.#LibyaConference pic.twitter.com/QUjxu9kA4H