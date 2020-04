Παρόλο που αξιωματούχοι ομοσπονδιακών υγειονομικών υπηρεσιών έχουν εκδώσει οδηγίες για την καταπολέμηση του νέου κορονοϊού, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της κάλυψης προσώπου με μάσκες, η Ουάσινγκτον δεν έχει δώσει συστάσεις σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με το κλείσιμο σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, αφήνοντας τις Πολιτείες από μόνες τους να πάρουν αυτές τις αποφάσεις, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters.

«Αυτή είναι απόφαση του προέδρου και για πολλούς βάσιμους λόγους. Τούτου λεχθέντος, η κυβέρνηση και εγώ συνεργαζόμαστε στενά με τους κυβερνήτες και αυτό θα συνεχιστεί. Μια απόφαση μου, σε συνεργασία με τους κυβερνήτες και συμμετοχή άλλων, θα παρθεί σύντομα!», τόνισε με tweet του ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect....