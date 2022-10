Το InvestGR Forum: Foreign Investments in Greece οργανώνεται από την Public Affairs and Networks, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, και πραγματεύεται αποκλειστικώς το θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.



Ο τίτλος του 6th InvestGR Forum 2023 θα είναι «Greece, Staying the Course».



Στρατηγικοί Χορηγοί του InvestGR Forum είναι οι εταιρείες ΕΥ Ελλάδος και JTI Hellas.



Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, «Attractiveness Survey Ελλάδα 2023», με θέμα την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.



Θα υπάρχουν, επίσης, πάνελ συζήτησης πάνω στα σημαντικότερα πεδία ενδιαφέροντος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα, καθώς και ομιλίες και συζητήσεις με σημαντικά πολιτικά στελέχη, πανεπιστημιακούς και ειδικούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.



Ο ιδρυτής του 6th InvestGR Forum, Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε:

«Τα πραγματολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού παραμένει ανθεκτική, παρά το διεθνές κλίμα αυξημένης αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην έρευνα της ΕΥ «Attractiveness Survey Ελλάδα 2022», «πρέπει να θυμόμαστε ότι δραστηριοποιούμαστε σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, στο οποίο όλες οι χώρες εντείνουν σήμερα τις προσπάθειές τους και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς για να ενισχύουν την ελκυστικότητά τους. Με αυτές πρέπει να συγκρινόμαστε πλέον, και όχι με τις παλιότερες δικές μας επιδόσεις». Η Ελλάδα καλείται, λοιπόν, να παραμείνει στην κούρσα του ανταγωνισμού και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, για αυτό και επιλέξαμε τον τίτλο «6th InvestGR Forum 2023: Greece, Staying the Course».