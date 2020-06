Σαββάκης: Πρόταση για ένα ξεχωριστό υπουργείο Βιομηχανίας

Στην βιομηχανική ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας ήταν αφιερωμένη η συζήτηση με τίτλο MANUFACTURING MATTERS: WHY IT IS IMPORTANT FOR THE GROWTH AND THE RECOVERY που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του 5ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.