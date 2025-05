Μια νέα φάση ανακατατάξεων προδιαγράφεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο έπειτα από κάποια χρόνια, που η όποια κινητικότητα καταγράφονταν στις εξαγορές από τους μεγάλους των μικρών αλυσίδων. Ουσιαστικά μετά τη διάσωση της Μαρινόπουλος από την αλυσίδα Σκλαβενίτης και τη διαμόρφωση ενός μεγάλου “παίκτη” στην ελληνική αγορά έρχεται τώρα, ένα ομολογουμένως, επίπονο deal μεταξύ της Μασούτη – ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός να “ταράξει’ τα νερά, εφόσον βέβαια ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, με βάση εκτιμήσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METRO ΑΕΒΕ κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, κατά την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου της METRO, θα υπάρξει επανεκκίνηση της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών, σε πιο μεγάλη κλίμακα από την υφιστάμενη, παρά βέβαια τις δυσκολίες που υπάρχουν, αλλά και τις “φουσκωμένες” αξίες που καταγράφονται στον κλάδο.

«Μετά την εξαγορά της Μαρινόπουλος από τη Σκλαβενίτης οι όποιες αλλαγές έγιναν μέσω εξαγορών ήταν μικρές και επήλθε κάποια σταθερότητα σταθερότητα έκτοτε. Τώρα, το τοπίο θα αρχίσει να ξαναγράφεται, κάτι που εκτιμώ ότι θα συντελεστεί μέσα στα επόμενα 3 με 5 χρόνια. Θα είναι ένα δύσκολο εγχείρημα πλέον σε ο,τι αφορά τους μεγάλους καθώς μιλάμε ήδη για σημαντικά μεγέθη, άρα απλωμένα δίκτυα. Και κάθε αλλαγή από εδώ και πέρα έχει σημαντικές προσκλήσεις. Δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η επιτυχία. Ολοι το ξέρουν πια! Γι αυτό και γίνονται μετρημένες κινήσεις. Ακόμα και στο ντιλ Μασούτη – Κρητικού οι διαδικασίες κρατάνε πολύ καιρό και όλοι είναι προσεκτικοί», σημείωσε ο κ. Παντελιάδης.

«Σε κάθε περίπτωση όμως μετά από αυτό το ντιλ, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, ο τροχός θα μπει σε κίνηση για μεγάλες αλλαγές στην κατεύθυνση της συγκέντρωσης», σημείωσε.

Οι κινήσεις της METRO ΑΒΕΕ

Στο τοπίο αυτό η METRO κινείται με “ανοιχτά” ραντάρ, καθώς όπως αναφέρθηκε έχουν γίνει επαφές με αρκετές αλυσίδες αλλά δεν τελεσφόρησαν λόγω … τιμής. Πάντα, όμως, οι κινήσεις οργανικής ανάπτυξης ή εξαγορών, όπως τόνισε ο κ. Παντελιάδης, γίνονται με βασικό γνώμονα την κερδοφορια και με ιδιαίτερη προσοχή. «Η θέση μας δεν άλλαξε. Τα κοιτάμε όλα, αλλά θέλουμε να κάνουμε κινήσεις με λογικό οικονομικό αποτέλεσμα. Η υγιής οικονομική βάση αποτελεί πάντα προτεραιότητα για την εταιρεία γιατί με αυτό τον τρόπο μόνο μπορούν να υπάρχουν κέρδη τα οποία μετά επανεπενδύονται στην επέκταση μας. Δεν πιστεύουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται κυρίως στον δανεισμό. Θα συνεχίσουμε να είμαστε επιλεκτικοί και προσεκτικοί ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην κάνουμε καμία εξαγορά», εξήγησε.

Επέκταση δικτύου

Πάντως η αλυσίδα επεκτείνει βήμα βήμα το δίκτυό της προβαίνοντας παράλληλα σε αναδιαρθρώσεις με κλείσιμο καταστημάτων (1-2 το χρόνο) που έχουν ζημιογόνο χρήση, με τον πήχη να είναι περίπου στις 150 χιλ ευρώ (λειτουργικές ζημιές). Στόχος είναι η ανάπτυξη σε μεγάλα τουριστικά νησιά, καθώς εκεί έχει μηδαμινη (Κρήτη) ή μικρή παρουσία.

‘Ετσι, με πρώτο βήμα την Κέρκυρα, αλλά κι άλλα τρία τουριστικά μέρη, προωθεί το πλάνο της, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα πρόγραμμα ανακαινίσεων σε 9 επιπλέον. Επίσης φέτος αναμένεται να προστεθούν συνολικά 33 νέα καταστήματα στο δίκτυο της αλυσίδας και στο τέλος της χρονιάς τα My market Local, που αναπτύσσονται με τη μέθοδο του franchise, θα είναι 70 συνολικά, εκ των οποίων τα 14 θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης η εταιρεία βάρος δίνει στα νησιά όπου αναμένεται να εργαλειοποιηθεί το franchise σε αυτά με τη μεγάλη εποχιακή τουριστική κίνηση με την αρχή να γίνεται στη Μύκονο όπου και θα λειτουργήσει σύντομα κατάστημα My market Local. Η αλυσίδα σήμερα αριθμεί 270 καταστήματα, εκ των οποίων τα 43 είναι My market Local. Σύμφωνα, δε, με τη διοίκηση, τα My market Local κερδίζουν σταθερά το ενδιαφέρον νέων επενδυτών και παρουσιάζουν ικανοποιητική ανάπτυξη σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους. Ο ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων είναι μεγαλύτερος από 40%, ενώ το 35% των καταστημάτων ξεπερνάει σε πωλήσεις το υψηλό σενάριο του business plan, σε λιγότερο από 13 μήνες λειτουργίας μεσοσταθμικά. Με αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο, η εταιρεία στηρίζει ουσιαστικά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ψηφιακά έργα

Αναπόσπαστο μέρος της επενδυτικής στρατηγικής αποτελεί και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας. Με πάνω πολλά έργα τεχνητής νοημοσύνης να βρίσκονται σε πιλοτικό στάδιο, και σημαντικές επενδύσεις σε ταμεία self-check out, ηλεκτρονικά ταμπελάκια, κ.α. Όπως είπε ο κ. Παντελιάδης, το 2025 θα προστεθούν 125 self check out ταμεία σε 21 καταστήματα, ενώ ηλεκτρονικά ταμπελάκια θα μπουν σε 11 καταστήματα ειδικά στα νησιά.

Οικονομική εικόνα

Τουτων δοθέντων, ι κύκλος εργασιών για το 2025 εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα €1,7 δισ., ενώ αναμένεται βελτίωση της κερδοφορίας.Η METRO ΑΕΒΕ έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα φιλόδοξο, μακροπρόθεσμο πλάνο επενδύσεων με το μεγαλύτερο ποσοστό να δεσμεύεται στη δημιουργία νέων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσουν τα €95 εκατ.

Επίσης, όπως αναφέρθηκκε, το δίκτυο των My market θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια μέσω στοχευμένης οργανικής ανάπτυξης και κυρίως της ανάπτυξης των My market Local. Τα METRO Cash & Carry εστιάζουν στην περαιτέρω διείσδυση στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca , προσδοκώντας θετική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της αλυσίδας. Στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας η εταιρεία εστιάζει την προσοχή της στο νέο Κέντρο Διανομής που πρόκειται να δημιουργήσει στον Ασπρόπυργο.

Στάσιμη η Χονδρική λόγω τουρισμού

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Παντελιάδης έδωσε και φέτος τουριστικό στίγμα. Σημείωσε, χαρακτηριστικά, ότι και φέτος συνεχίζεται η τάση να υπάρχει μικρή ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ my market και να καταγράφεται στασιμότητα στη χονδρική, κυρίως λόγω της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών. «Περιορίζουν τις δαπάνες τους και αγοράζουν απ’ τα σούπερ μάρκετ κοντά στα ξενοδοχεία ή τα διαμερίσματα που νοικιάζουν, κάτι που πλήττει τους πελάτες μας στη χονδρική», εξήγησε ο κ. Παντελιάδης.

Κατά την αποτίμηση της περασμένης χρονιάς που έκανε ο κ. Παντελιάδης, στάθηκε στο γεγονός ότι τα METRO Cash & Carry διατήρησαν την ηγετική θέση στο οργανωμένο χονδρεμπόριο, με μερίδιο που πλησιάζει το 50% και η αλυσίδα επενδύει σταθερά στη διείσδυσή της στις επιχειρήσεις Ho.Re.Ca.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα eshop.metrocashandcarry.gr, έχει εδραιωθεί και κερδίζει διαρκώς την αποδοχή του κοινού. Σήμερα, η συμμετοχή του eshop στο σύνολο των πωλήσεων της αλυσίδας έχει φτάσει στο 9,5% παρουσιάζοντας 40% αύξηση σε κύκλο εργασιών και παραγγελίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και 60% αύξηση στις οργανικές επισκέψεις.

Κύπρος

Τέλος, στην Κύπρο, στα 5 χρόνια λειτουργίας, η επένδυση της METRO έχει ωριμάσει και συνεχίζει να αποδίδει θετικά. Το 2024, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το 2023 καθώς όλο και περισσότεροι επαγγελματίες εμπιστεύονται τη BEST VALUE ως τον One stop Shop προορισμό για τις αγορές τους. Το νέο κατάστημα στην πόλη της Λευκωσίας, μεγέθους 3.300 τ.μ., είναι ήδη υπό κατασκευή και με τη λειτουργία του θα μεγαλώσει περαιτέρω το αποτύπωμα της METRO στη χώρα.

Οι τιμές



Σε σχέση με τον πληθωρισμό, δοθέντος και του πλαφόν στο ποσοστό κέρδους στο ράφι, παρά τις όποιες επιβαρύνσεις από ενέργεια, μισθούς κτλ, ο όμιλος Metro επέλεξε στρατηγικά να συγκρατήσει τις τελικές τιμές στα ράφια, κάτι που επηρέασε την κερδοφορία.

Πάντως ο ίδιος σημείωσε ότι η όποια ανησυχία για άνοδο των τιμών μετά το πέρας της ισχύος του πλαφόν είναι αδικαιολόγητη μιας και ο ανταγωνισμός στον κλάδο είναι αδυσώπητος και είναι αυτός που καθορίζει τις τιμές. «Δεν είναι παράλογο αυτό που λέει, δεν πρέπει να υπάρξει εκτίναξη τιμών, αν υπάρξει θα βαρύνει εμάς, καθώς θα μας πουν ότι αυξήσαμε τις τιμές γιατί τέλειωσε η αστυνόμευση» σχολίασε, αλλά υπογράμμισε ότι δεν έχουν βάση οι ανησυχίες του υπουργού για τις τιμές γιατί υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στην αγορά και οι τιμές θα κρατηθούν εκτός από περιστασιακές εκτινάξεις πρώτων υλών λόγω κλιματικής κρίσης που έχουν επιπτώσεις στις τιμές. Αναφερόμενος στις γενικότερες πληθωριστικές πιέσεις, ο κ. Παντελιάδης εξέφρασε την άποψη ότι τα δύσκολα έχουν περάσει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται νέες εξάρσεις σε επιμέρους κατηγορίες προϊόντων. Επισήμανε πως ορισμένες πρώτες ύλες, όπως το κακάο, ο καφές και το μοσχαρίσιο κρέας με άυξηση της τάξης του 47%, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα τιμών, ενώ άλλες όπως το ελαιόλαδο παρουσιάζουν τάσεις αποκλιμάκωσης. Ανέφερε ότι με βάση τις εσωτερικές μετρήσεις σε My Market και Metro Cash & Carry, οι οποίες και αφορούν στο σύνολο των προϊόντων υπήρχε μια μικρή έξαρση τον προηγούμενο μήνα και δεν αποκλείεται να ξανασυμβεί. Όπως είπε υπάρχουν προϊόντα που η τιμή τους αποκλιμακώνεται δραστικά όπως το ελαιόλαδο αλλά υπάρχουν και προϊόντα όπως αυτά που βασίζονται σε πρώτες ύλες όπως κακάο και καφέ είναι ψηλά και αργούν να πέφτουν ή όπως στο μοσχαρίσιο κρέας που ανεβαίνουν αισθητά.

Γιώργος Αλεξάκης

