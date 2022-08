Έπειτα από το… ντόμινο που δημιουργήθηκε λόγω της παραίτησης του μέχρι πρότινος διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), Παναγιώτη Κοντολέοντα, ο πολιτικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών, Θεοχάρης Λαλάκος, αντικαθιστά τον Θεμιστοκλή Δεμίρη και αναλαμβάνει τη θέση του γενικού γραμματέα του ΥΠΕΞ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θεμιστοκλής Δεμίρης είναι πλέον ο νέος διοικητής της ΕΥΠ.

Το who is who του Θεοχάρη Λαλάκου



Ο Θεοχάρης Λαλάκος γεννήθηκε το 1957 και εισήχθη στη διπλωματική υπηρεσία το 1986.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Ιστορίας από το Amherst College της Μασαχουσέτης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το School of Advanced International Studies του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.



Έχει υπηρετήσει – μεταξύ άλλων – ως πρόξενος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, είχε δύο θητείες ως επιτετραμένος στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα (1994-1998 και 2010-2013) και θεωρείται από τους ανθρώπους που έχουν βαθιά γνώση των ελληνοτουρκικών και του Κυπριακού.

Από τη θέση του επικεφαλής της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Άμυνας της ΕΕ (2009-2010), ο Θεοχάρης Λαλάκος είχε επίσης την ευκαιρία να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις διεργασίες μεταξύ των κρατών-μελών για τη διαμόρφωση κοινών θέσεων της Ένωσης στις εξωτερικές υποθέσεις.



Το 2016 ανέλαβε πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, έχοντας υπηρετήσει στην Ουάσιγκτον στο παρελθόν από τη θέση του Πολιτικού Συμβούλου της Πρεσβείας της Ελλάδος, την περίοδο 2000-2004.

Το 2020 αναχώρησε από την Ουάσιγκτον για να αναλάβει πρέσβης της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία, έως το 2021 οπότε και επέστρεψε στην Αθήνα για να αναλάβει καθήκοντα πολιτικού διευθυντή στο υπουργείο Εξωτερικών.