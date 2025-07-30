Novartis – Απολογία «Μάξιμου Σαράφη»: Δεν είχα άμεση γνώση για χρηματισμούς πολιτικών – Μου τα μετέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας

Ο Φιλίστορας Δεστεμπασίδης, απολογούμενος στη δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για ψευδείς καταθέσεις των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, επανέλαβε τη θέση που είχε εκφράσει και το 2018, υπό την ιδιότητα του «Μάξιμου Σαράφη», ότι δεν είχε πρωτογενή γνώση για ενδεχόμενους χρηματισμούς πολιτικών προσώπων.

Όπως ανέφερε ο κατηγορούμενος, όσα είχε καταθέσει στους εισαγγελείς Διαφθοράς, ήταν αυτά που είχε ακούσει από άλλα πρόσωπα και κυρίως από τον τότε επικεφαλής της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή. Συμπλήρωσε, επίσης, πως οι ισχυρισμοί του, ως προστατευόμενου μάρτυρα, αποτελούσαν και δικά του συμπεράσματα από την γνώση που είχε για αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κατηγορούμενος, επεσήμανε πως η φαρμακοβιομηχανία είχε σχεδιάσει στρατηγικά μία μέθοδο επιρροής που ξεκινούσε από γιατρούς και έφτανε σε υπουργούς, με στόχο να κατακτήσει την κορυφή στην αγορά στην Ελλάδα: «Το κύριο κομμάτι επηρεασμού και διαφθοράς της εταιρείας Νοvartis ήταν οι γιατροί, τα ΜΜΕ. Με ταξίδια και προσωπικά δώρα, μπορούσες να πείσεις το γιατρό να γράψει ένα φάρμακο. Έτσι αυξανόταν το μερίδιο αγοράς της φαρμακευτικής και οι πωλήσεις. Το επόμενο επίπεδο ήταν οι κρατικοί αξιωματούχοι, που συμμετείχαν σε διάφορες υγειονομικές αρχές, που μπορούσαν να επηρεάσουν την έγκριση και την αποζημίωση του φαρμάκου» σημείωσε, συμπληρώνοντας πως στην στόχευση της εταιρείας ήταν και οι υπουργοί που υπέγραφαν αποφάσεις για τα φάρμακα.

«Αναφέρθηκα σε επηρεασμό και όχι χρηματισμό πολιτικών προσώπων»

Ο κατηγορούμενος δήλωσε πως ενήργησε με αφέλεια και πως δεν θα δεχόταν ξανά να είναι προστατευόμενος μάρτυρας, επισημαίνοντας ότι η συνεισφορά του ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος δεν αξιοποιήθηκε ουσιαστικά. Τόνισε ότι αναφέρθηκε σε επηρεασμό και όχι σε χρηματισμό πολιτικών προσώπων, ενώ υπογράμμισε πως ουδέποτε άκουσε για δωροδοκία των Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου και Γιάννη Στουρνάρα.

Ανέφερε, ωστόσο, υποψίες για παρεμβάσεις επί υπουργίας Ανδρέα Λοβέρδου υπέρ συγκεκριμένου φαρμάκου, με στόχο την επιτάχυνση της εισαγωγής του και σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη Novartis. Παράλληλα, έκανε λόγο για χρηματισμούς γιατρών, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ανιχνεύσιμοι μέσω καταθέσεων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

«Θα σας παραδώσω αρχεία με ΙΒΑΝ και ονόματα γιατρών. Έδωσα στοιχεία στην Εισαγγελία Διαφθοράς για 4.000 γιατρούς και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία καταδικαστική απόφαση. Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους τα αδικήματα παραγράφηκαν. Μου κάνει αλγεινή εντύπωση που δεν υπάρχει καταδίκη, την στιγμή μάλιστα που υπήρχε υποστήριξη κατηγορίας από δικηγόρους του ΕΟΠΥΥ για να πιστοποιεί ότι ζημιώθηκε το Δημόσιο».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έχει προγραμματίσει την απολογία της κατηγορουμένης Μαρίας Μαραγγέλη, για όσα είχε ισχυριστεί ως «Αικατερίνη Κελέση» στις 26 Αυγούστου.