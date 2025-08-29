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ΧΑ: Στις 1991 μονάδες το πλησιέστερο ισχυρό σημείο στήριξης του ΓΔ
Αναλύσεις
09:29 - 29 Αυγ 2025

ΧΑ: Στις 1991 μονάδες το πλησιέστερο ισχυρό σημείο στήριξης του ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,28% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2043,27 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 220,8 εκ. ευρώ.  

Μετά τα πρώτα λεπτά κατά οποία οι αγοραστές αποπειράθηκαν να αναλάβουν την υπεροπλία, οι πωλητές οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος, με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2024 μονάδων να καταγράφεται περί τις 13.30 μ.μ. και με τη μεταβλητότητα να φτάνει τις 54 μονάδες.

Με τις ρευστοποιήσεις να αφορούν όλους τους τίτλους ψηλής κεφαλαιοποίησης και με το κλίμα των διεθνών αγορών να επιβαρύνει λόγω των εξελίξεων στη Γαλλία, αν και στις ΗΠΑ καταγράφηκε ρυθμός μεγέθυνσης 3,3% για το 2ο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,427% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται με νευρικότητα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,44%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha Bank (-3,51%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,01%), η ΕΕΕ (-1,45%), η ΕΛΧΑ (-1,79%), η Optima (-1,13%), η ΜΟΗ (-1,38%), ο ΟΤΕ (-1,47%), η Cenergy (-1,47%), o Ελλάκτωρ (-1,82%), το Jumbo (-1,80%) και ο Τιτάν (-1,05%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Helleniq Energy (+0,17%), ο ΟΠΑΠ (+0,31%), η Κύπρου (+5,41%) αλλά και η Space (+5,41%) με τη Βιοκαρπέτ (+2,93%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση.

Απολογιστικά, 22 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 91 εκείνων που υποχώρησαν.

Η αναπροσαρμογή του ΑΕΠ 2ου τριμήνου των ΗΠΑ στο 3,3% συνέβαλε σε ένα ακόμη ρεκόρ για τον S&P 500 που ξεπέρασε τις 6500 μονάδες ενόσω στο ΧΑ συντελείτο γενικευμένο profit taking, με τις 1991 μονάδες να συνιστούν – σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή – το πλησιέστερο ισχυρό σημείο στήριξης για το ΓΔ.

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