ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Metlen: Ανακοίνωσε τη δημιουργία πρόσθετων αποθεματικών μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου
Αναλύσεις
17:40 - 17 Νοε 2025

Metlen: Ανακοίνωσε τη δημιουργία πρόσθετων αποθεματικών μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Metlen ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/11) ότι η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της από €11 σε €1 (η «Μείωση Κεφαλαίου»), η οποία εγκρίθηκε με ψηφοφορία των μετόχων στις 20 Ιουνίου 2025 και αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2025, τέθηκε πλέον σε ισχύ.

Αυτό ακολουθεί την επικύρωση της Μείωσης Κεφαλαίου από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας & Ουαλίας στις 11 Νοεμβρίου 2025 και την καταχώριση της δικαστικής απόφασης στο Μητρώο Εταιρειών της Αγγλίας & Ουαλίας στις 13 Νοεμβρίου 2025, η οποία έγινε διαθέσιμη στις 17 Νοεμβρίου 2025. Στο πλαίσιο της Μείωσης Κεφαλαίου, οι προϋπάρχουσες Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι Συνδρομητικές Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίες είχαν εκδοθεί σε σχέση με τη σύσταση της Εταιρείας και για την προετοιμασία της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών που πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2025, ακυρώθηκαν επίσης.

Η Μείωση Κεφαλαίου δημιουργεί πρόσθετα διανεμητέα αποθεματικά ύψους €1.430.229.800. Αυτό παρέχει στην Εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία για την παροχή αποδόσεων στους μετόχους τα επόμενα χρόνια, είτε με τη μορφή μερισμάτων είτε/και με επαναγορές ιδίων μετοχών.

Μετά τη Μείωση Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €143.022.980 και διαιρείται σε 143.022.980 κοινές μετοχές, καθεμία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία €1.

Η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA), το Χρηματιστήριο του Λονδίνου και το Χρηματιστήριο Αθηνών έχουν ενημερωθεί για τη θέση σε ισχύ της Μείωσης Κεφαλαίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 18:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική χρήση IRIS από 1/12 στις λιανικές συναλλαγές - Νέες τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική χρήση IRIS από 1/12 στις λιανικές συναλλαγές - Νέες τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης

Χαμάς: Απορρίπτει την πιθανότητα διεθνούς κηδεμονίας στη Γάζα
Ειδήσεις

Χαμάς: Απορρίπτει την πιθανότητα διεθνούς κηδεμονίας στη Γάζα

Χρηματιστήριο: Συνεδρίαση... καρδιογράφημα με αρνητική κατάληξη
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Συνεδρίαση... καρδιογράφημα με αρνητική κατάληξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: Οι εξαγωγές προς ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση το α τρίμηνο του 2026
Ειδήσεις

ΕΕ: Οι εξαγωγές προς ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση το α τρίμηνο του 2026

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Fedhatta: Με «φρένο» 5% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Έλληνες ταξιδιώτες

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στη νέα τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ