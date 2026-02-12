Piraeus Securities: Ξεκινά κάλυψη στην ΕΥΔΑΠ με τιμή-στόχο στα 10,20 ευρώ
15:02 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Piraeus Securities ανακοίνωσε την Πέμπτη (12/2) ότι ξεκινά την κάλυψη της μετοχής της ΕΥΔΑΠ, για την οποία δίνει τιμή-στόχο στα 10,20 ευρώ, κατά 42% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, η εκτίμηση αυτή βασίζεται αφενός στην αύξηση των τιμολογίων των καταναλωτών μετά από πολλά χρόνια (και εντούτοις παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο), αφετέρου στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 10ετίας, ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει τα EBITDA σε περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ από φέτος (έναντι 57 εκατ. ευρώ το 2024 και 38 εκατ. ευρώ που αναμένονται για το 2025).

Επιπλέον, η εξασφαλισμένη βάση εσόδων και η υψηλή καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας θα επιτρέψουν στη διοίκηση να εφαρμόσει το σχέδιό της για μια πιο αποτελεσματική κεφαλαιακή διάρθρωση, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ουσιαστικά βελτιωμένη μερισματική πολιτική. Σύμφωνα με τις βασικές εκτιμήσεις της Pireaus Securities, η ΕYΔΑΠ θα μπορούσε να επιστρέψει τουλάχιστον 0,36 δισ. ευρώ στους μετόχους (μέρισμα + επιστροφή κεφαλαίου) έως το 2034. Για το 2025 αναμένει ότι η μερισματική απόδοση θα διαμορφωθεί στο 3,1% και για φέτος στο 5,2%.

Όπως εξηγεί η χρηματιστηριακή, η τιμή-στόχος μας στα 10,20 ευρώ βασίζεται σε ένα συνδυασμό του μοντέλου DDM και των πολλαπλασιαστών ομοειδών εταιρειών (50/50). Το μοντέλο DDM δύο σταδίων υποδηλώνει αξία ιδίων κεφαλαίων 1,1 δισ. ευρώ (10,30 ευρώ/μετοχή), ενώ με την υπόθεση ότι ο δείκτης EV/EBITDA για το 2026 θα είναι 11x (έκπτωση 10% σε σχέση με τους ομοειδείς) και με προσαρμογή για τις υποχρεώσεις σε μετρητά και παροχές προς τους εργαζομένους, η σχετική μεθοδολογία αποτίμησης καταλήγει σε αξία ιδίων κεφαλαίων 1,07 δισ. ευρώ (10,0 ευρώ/μετοχή).

Για την Piraeus Securities το 2026 θα αποτελέσει σημείο καμπής για την κερδοφορία της εταιρείας λόγω της εφαρμογής των νέων τιμολογίων. Σε σύγκριση με το έτος βάσης 2024, τα έσοδά της εκτιμάται ότι θα αυξάνονται ετησίως κατά 78 εκατ. ευρώ από το 2026 έως το 2029, με αντίστοιχο θετικό αντίκτυπο στο EBITDA.

Επί του παρόντος, οι αναλυτές αναμένουν EBITDA 105 εκατ. ευρώ το 2026, υποθέτοντας μια μικρή καθυστέρηση στην αναγνώριση των εσόδων από τα νέα τιμολόγια και 123 εκατ. ευρώ το 2027, όταν θα έχει πραγματοποιηθεί ο πλήρης αντίκτυπός τους, αυξάνοντας σταδιακά σε 179 εκατ. ευρώ το 2034. Η χρηματιστηριακή εκτιμάει ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο ανόδου, εάν η ρυθμιστική αρχή ενσωματώσει τις εξοικονομήσεις των λειτουργικών εξόδων στον υπολογισμό των επιτρεπόμενων εσόδων στο μέλλον.

