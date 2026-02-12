Ρωσία: Εξετάζει στήριξη στην Κούβα εν μέσω αμερικανικών απειλών για δασμούς

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί κλιμάκωση, σημειώνοντας ωστόσο πως οι εμπορικές σχέσεις Ρωσίας–ΗΠΑ είναι ήδη περιορισμένες. Πρόσθεσε ότι η ρωσική πλευρά επιδιώκει «εποικοδομητικό διάλογο» με την Ουάσινγκτον για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης στην Κούβα, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες, σύμφωνα με διεθνή μέσα.

Η Ουάσινγκτον έχει διαμηνύσει ότι θα επιβάλει δασμούς σε χώρες που παρέχουν άμεσα ή έμμεσα πετρέλαιο στην Κούβα, χαρακτηρίζοντας την κουβανική κυβέρνηση «ασυνήθιστη και εξαιρετική απειλή».

Η Κούβα, η οποία τελεί υπό αμερικανικό εμπάργκο για περισσότερα από 60 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπη με βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει έκτακτα μέτρα, όπως περιορισμούς στις πωλήσεις καυσίμων, κλείσιμο ορισμένων τουριστικών μονάδων, συντόμευση του σχολικού ωραρίου και μείωση της εργάσιμης εβδομάδας σε κρατικές επιχειρήσεις σε τέσσερις ημέρες.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να ανεφοδιάζονται στη χώρα λόγω έλλειψης καυσίμων αεροσκαφών, εξέλιξη που οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων και αναπροσαρμογές δρομολογίων.