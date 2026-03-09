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Ελληνικά Χρηματιστήρια: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1 Απριλίου – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Αναλύσεις
17:41 - 09 Μαρ 2026

Ελληνικά Χρηματιστήρια: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 1 Απριλίου – Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
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Tο Διοικητικό Συμβούλιο ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 110, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 9.3.2026 απόφασή του καλεί τους Μετόχους της Eταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 1 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, καιθα συνεδριάσει με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως εξής:

1. Τροποποίηση των άρθρων 1, 6, 8, 9,11, 14, 15 και 18 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των άνω τροποποιήσεων.

2. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 1ης Απριλίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 15 Απριλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (εφεξής «Επαναληπτική Συνέλευση») χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης και θα συνεδριάσει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή υβριδικά, με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

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