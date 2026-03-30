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Το ΧΑ σε ρυθμούς risk-off με αυξημένη μεταβλητότητα – Οι «μοχλοί» πίεσης της αγοράς
Αναλύσεις
10:59 - 30 Μαρ 2026

Το ΧΑ σε ρυθμούς risk-off με αυξημένη μεταβλητότητα – Οι «μοχλοί» πίεσης της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Παρά τη διεθνή επιβάρυνση, καταγράφονται επιλεκτικές τοποθετήσεις κυρίως στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών, ενώ ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο επίκεντρο των πιέσεων.  

Η αγορά κινείται σε καθοδική τάση υπό την πίεση γεωπολιτικού ρίσκου, ανόδου επιτοκίων και πολιτικής αβεβαιότητας, με αυξημένη δραστηριότητα short και περιορισμένες εστίες αντοχής σε επιλεγμένες μετοχές.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται γύρω στις 2.000 μονάδες, σημειώνοντας μηνιαίες απώλειες περίπου 11%, με τον δείκτη τραπεζών να υποχωρεί κατά 4% από την αρχή του έτους και τον FTSE25 να εμφανίζει μεικτή εικόνα με λίγες θετικές εξαιρέσεις.

Η μεταβλητότητα είναι αυξημένη λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των αγορών ομολόγων, με ισχυρή παρουσία short κυρίως σε τράπεζες, ενώ οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινούνται γύρω στο 4% σε κλίμα risk-off.

Η UBS προειδοποιεί ότι ένα παρατεταμένο πετρελαϊκό σοκ, όπως σε περίπτωση κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, θα αυξήσει τον πληθωρισμό, θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στην Ευρώπη και θα οδηγήσει σε διεύρυνση των credit spreads, πλήττοντας κυρίως τα εταιρικά ομόλογα υψηλού ρίσκου.

Στον τομέα των εταιρικών εξελίξεων, η CrediaBank ξεκινά σήμερα τη δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι την 1η Απριλίου, με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Η ΓΕΒΚΑ παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη το 2025, με κέρδη αυξημένα κατά 77% και έσοδα κατά 32%, βελτίωση περιθωρίων, μηδενικό δανεισμό και ενισχυμένη ταμειακή θέση, υποστηρίζοντας μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή.

Η Premia Properties προχωρά σε έκδοση 7ετούς ομολόγου έως 150 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,10-4,40%, εκ των οποίων περίπου 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου, 38 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και 7 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, με την έναρξη της δημόσιας προσφοράς την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Στο διεθνές περιβάλλον, οι αγορές Ασίας και Ειρηνικού εμφανίζουν μικτή εικόνα με επιλεκτικές κινήσεις και περιορισμένη κατεύθυνση, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας και απουσίας ισχυρών καταλυτών.

Στις ΗΠΑ, η Wall Street δέχεται πιέσεις με διόρθωση βασικών δεικτών και ενίσχυση του risk-off κλίματος λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ανόδου των ενεργειακών τιμών.

Στην Ευρώπη, το αρνητικό κλίμα ενισχύεται από ρευστοποιήσεις, γεωπολιτικό ρίσκο και αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Οι τιμές του Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια ανά βαρέλι και το WTI κινείται γύρω στα 100 δολάρια, με ανησυχίες για προσφορά λόγω εξελίξεων στο Στενό του Ορμούζ.

Οι αποδόσεις ομολόγων ανέρχονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη, με διεύρυνση risk premia, ενώ το δολάριο ενισχύεται έναντι των βασικών νομισμάτων. Στα εμπορεύματα καταγράφονται ανοδικές πιέσεις στην ενέργεια, με σταθεροποίηση ή ήπιες μεταβολές στα πολύτιμα μέταλλα.

Συνολικά, η Κύκλος Χρηματιστηριακή παρατηρεί πως κυριαρχεί ένα περιβάλλον risk-off με αυξημένη μεταβλητότητα, όπου γεωπολιτικοί παράγοντες, ενέργεια και επιτόκια καθορίζουν τη συμπεριφορά των αγορών.

Σημειώνεται πως οι αξιολογήσεις από S&P και Fitch προγραμματίζονται για 24 Απριλίου και 8 Μαΐου αντίστοιχα, ενώ τα αποτελέσματα 2025 ανακοινώνονται στις 30 Μαρτίου από την ΜΠΡΙΚ.

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