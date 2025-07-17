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Ο Καμμένος και η δική του εκδοχή του τραμπισμού α λα γκρέκα
Ανεμοδείκτης
04:44 - 17 Ιουλ 2025

Ο Καμμένος και η δική του εκδοχή του τραμπισμού α λα γκρέκα

Άγγελος Κωβαίος
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Διάφορα φαίνεται ότι «σαλεύουν» στην ελληνική πολιτική σκηνή, αφού Τσίπρας και Σαμαράς μελετούν τη δημιουργία δικών τους κομμάτων, στην Αριστερα αναζητούν τρόπο να τα ξαναβρούν, στο ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να κρύψουν τη γκρίνια και στη ΝΔ φαίνεται ότι κάποιοι «βλέπουν» την επόμενη ημέρα, αναλόγως βέβαια τι θα βγάλει η επόμενη κάλπη.

Σε αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα, επανεμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος σε vidcast του iefimerida και είπε διάφορα χαριτωμένα, όπως ότι ο Τσίπρας είναι ο Καραμανλής της Αριστεράς, ότι ο Σαμαράς είναι επικίνδυνος και ότι αν φτιάξει κόμμα θα επιστρέψει στην πολιτική (ο Καμμένος) για να τον αντιμετωπίσει, αλλά και ότι θα πρέπει να συνεργαστούν βουλευτές από όλα τα κόμματα, ώστε να προωθηθεί η ατζέντα Τραμπ στην Ελλάδα και να γίνει η χώρα ενεργειακό κέντρο.

Σε μία τέτοια συνεργασία, ο πρώην συγκυβερνήτης του Τσίπρα θα «έβλεπε» τον Δένδια, τον Πιερρακάκη, τον Αδωνι Γεωργιάδη και – λογικά – τον εαυτό του. Ας το φανταστούμε κάπως…

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2025 - 11:04
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