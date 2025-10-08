Το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και το timing της κυβέρνησης

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο «διάλογος» που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο στη ΓΣ του Συνδέσμου το βράδυ της Τρίτης, είχε πολλαπλό ενδιαφέρον.

Από πολιτικής άποψης, ο Πρωθυπουργός θέλησε να αναδείξει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, ως κυρίαρχης παραμέτρου για τη βελτίωση και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ολοι όμως και κυρίως οι επιχειρηματίες και βιομήχανοι, περίμεναν κάτι περισσότερο. Ειδικότερα, ορισμένες συγκεκριμένες αναφορές σε μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Το θέμα επισήμανε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, με τη φράση «κύριε Πρωθυπουργέ, μετά τις σημερινές εξαγγελίες σας, περιμένουμε με αγωνία και τις τελικές σας αποφάσεις». Η κυβέρνηση μελετά ένα σχέδιο, το επιβεβαίωσε άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το είχε περιλάβει και στις γενικές του εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Πότε θα ανακοινωθούν όμως αυτά είναι προφανώς ζήτημα και επικοινωνιακής τακτικής, αν και ο κλάδος φαίνεται ότι δεν έχει πολλά περιθώρια υπομονής…