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Goldman Sachs: Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι φούσκα και… είμαστε μόνο στην αρχή
Τεχνολογία
08:09 - 17 Οκτ 2025

Goldman Sachs: Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι φούσκα και… είμαστε μόνο στην αρχή

Reporter.gr Newsroom
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Η Goldman Sachs υποστηρίζει ότι, παρά τις ανησυχίες που εκφράζονται από τις αγορές για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας «φούσκας» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάπτυξη της τεχνολογίας βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Οι αναλυτές της επισημαίνουν πως οι σημερινές επενδύσεις είναι ακόμα περιορισμένες σε σύγκριση με την τεράστια οικονομική αξία που μπορεί να παραχθεί στο μέλλον. Σύμφωνα με σχετική ανάλυση, οι σημερινές δαπάνες σε υποδομές AI κρίνονται δικαιολογημένες, καθώς αναμένεται να αποφέρουν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις μακροπρόθεσμα.

Η Goldman βασίζει αυτή τη θέση σε δύο κύριους παράγοντες: πρώτον, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει την παραγωγικότητα στους τομείς όπου εφαρμόζεται· και δεύτερον, για να αξιοποιηθούν πλήρως αυτά τα οφέλη, απαιτείται τεράστια υπολογιστική ισχύς.

Οι αναλυτές υπολογίζουν πως η συνολική οικονομική αξία που μπορεί να παραχθεί από την αυξημένη παραγωγικότητα λόγω της AI ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές επενδύσεις. Υπολογίζουν ότι η μαζική υιοθέτηση της τεχνολογίας μπορεί να προσθέσει έως και 20 τρισεκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική οικονομία, εκ των οποίων τα 8 τρισ. θα αποτελέσουν κεφαλαιακά κέρδη για τις επιχειρήσεις.

Εκτιμάται ότι η generative AI θα επιταχύνει την αυτοματοποίηση εργασιών, μειώνοντας τα κόστη εργασίας και ενισχύοντας σημαντικά την παραγωγικότητα. Οι βασικές προβλέψεις των αναλυτών δείχνουν αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ κατά 15% μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς η τεχνολογία θα υιοθετείται ευρύτερα.

Παρότι παρατηρείται έντονη κινητικότητα σε επενδύσεις για μικροτσίπ, διακομιστές και data centers, η Goldman τονίζει πως οι συνολικές δαπάνες για AI παραμένουν σχετικά μικρές σε σχέση με προηγούμενες τεχνολογικές μεταβάσεις. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις AI στις ΗΠΑ αντιστοιχούν σε λιγότερο από 1% του ΑΕΠ, ενώ στο παρελθόν επαναστάσεις όπως οι σιδηρόδρομοι, η ηλεκτροδότηση και η άνθηση του διαδικτύου απορρόφησαν 2% έως 5% του ΑΕΠ.

Η Goldman θεωρεί πως τα περίπου 300 δισ. δολάρια που επενδύονται κάθε χρόνο είναι απόλυτα λογικά, δεδομένου του μακροχρόνιου δυναμικού της τεχνολογίας. Ωστόσο, οι αναλυτές παραδέχονται πως δεν είναι βέβαιο ότι οι εταιρείες που επενδύουν σήμερα περισσότερο στην AI θα είναι και εκείνες που θα αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη στο μέλλον. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι πρώτοι παίκτες σε νέες τεχνολογίες δεν είναι απαραίτητα οι τελικοί νικητές – συχνά, οι μεταγενέστεροι επενδυτές επωφελούνται από πιο ώριμες και φθηνότερες λύσεις.

Ήδη, πολλές επιχειρήσεις που υιοθετούν πρώιμα την AI προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο επενδύοντας σε πολλαπλά μοντέλα, αντί να κλειδώνονται σε ένα μόνο οικοσύστημα. Αυτό θα μπορούσε να περιορίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των σημερινών ηγετών στον χώρο. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές της Goldman προβλέπουν πως το επενδυτικό ενδιαφέρον θα παραμείνει υψηλό, όσο οι πρώτες ενδείξεις αυξημένης παραγωγικότητας και οι διαρκείς βελτιώσεις των AI μοντέλων ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να τοποθετούνται στρατηγικά στον χώρο.

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