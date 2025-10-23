Άγνωστος Στρατιώτης: Οι ημερομηνίες-φωτιά για την κυβέρνηση

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που, εκ πρώτης όψεως με ανεξήγητο τρόπο έκανε άνω κάτω την κυβέρνηση, ψηφίστηκε.

Πλέον, το ζήτημα είναι το πώς θα εφαρμοστεί, όπως άλλωστε ισχύει για όλες τις διατάξεις που ψηφίζονται, πολλές φορές και εκ του περισσού, αφού θα αρκούσε η απλή εφαρμογή όσων ίσχυαν εκ των προτέρων.

Όπως και να ‘χει, πολύ σύντομα θα διαπιστωθεί πώς θα εφαρμοστούν τα όσα ορίζει η τροπολογία για την απαγόρευση συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων και εκδηλώσεων διαμαρτυρίας εν γένει, στο χώρο του Μνημείου. Πλησιάζουν η 17η Νοεμβρίου και η 6η Δεκεμβρίου, με τις καθιερωμένες πια διαδηλώσεις στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Είναι βάσιμες οι εκτιμήσεις ότι τις ημέρες αυτές θα μπορούσε να ξεσπάσει ακόμη και μία ενδοκυβερνητική κρίση, με αφορμή τα όσα θα γίνουν ή δεν θα γίνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη…