Τι κοινό έχουν ο Λεξ και το Ιράν;

Η ΕΡΤ έπεσε θύμα της... ανάγκης να παρουσιάσει εντυπωσιακά πλάνα από την εξέγερση στο Ιράν στα ρεπορτάζ της.

Το καθεστώς στο Ιράν προστατεύει όσο μπορεί την εικόνα του και τα στιγμιότυπα από τις ταραχές στη χώρα έρχονται με το σταγονόμετρο.



Τα ΜΜΕ χρειάζονται όμως υλικό και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πολλά ψεύτικα πλάνα.



Θέλουμε να πιστεύουμε από λάθος, η ΕΡΤ παρασύρθηκε και πρόβαλε εικόνες από επεισόδια που είχαν σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη έπειτα από συναυλία του Λεξ ως πλάνα από την Τεχεράνη.

{https://www.instagram.com/reel/DTa_-kojD3m/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}



Άξιο αναφοράς είναι επίσης πως τα συγκεκριμένα πλάνα αναπαράχθηκαν πολύ και στα social media.

Μάλιστα, η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης grok του Ίλον Μασκ δεν κατάφερε να διακρίνει το λάθος. Αν και χρήστες επισήμαναν πως τα συγκεκριμένα πλάνα είναι από τη Θεσσαλονίκη, το grok επέμεινε πως είναι από το Ιράν.