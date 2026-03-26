Viral ο Τασούλας μετά την παρέλαση

Μπορεί ασφαλώς να συμβεί στον καθένα, ωστόσο, στην εποχή των social media κάθε λεκτικό ατόπημα δύσκολα περνάει απαρατήρητο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ξεκίνησε τη δήλωσή του σε ζωντανή μετάδοση μετά το τέλος της παρέλασης για την 25η Μαρτίου, αλλά η εισαγωγή δεν του βγήκε και διέκοψε για να πει τη δήλωση από την αρχή.



Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές που λένε και οι παρουσιαστές. Όμως για κακή του τύχη του κ. Τασούλα, στη συνέχεια της δήλωσης έκανε και ένα σαρδάμ που έγινε viral, καθώς αντί να πει 1821 είπε 1981.

{https://www.instagram.com/reel/DWUTai6sYG2/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}