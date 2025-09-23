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Αυτόνομα πλοία, έξυπνα συστήματα, δύσκολες απαντήσεις
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08:34 - 23 Σεπ 2025

Αυτόνομα πλοία, έξυπνα συστήματα, δύσκολες απαντήσεις

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στη ναυτιλία και παρουσιάζεται ως η επόμενη μεγάλη επανάσταση. Από τα αυτόνομα πλοία και τα συστήματα προληπτικής συντήρησης μέχρι τις εφαρμογές στη διαχείριση φορτίων και λιμένων, υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η βιομηχανία. 

Τα οφέλη που προβάλλονται είναι σημαντικά, βελτίωση της ασφάλειας, μείωση του κόστους, περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αποτελεσματικότερη οργάνωση των θαλάσσιων μεταφορών. Ταυτόχρονα, όμως, οι προκλήσεις δεν είναι αμελητέες και εγείρουν κρίσιμα ερωτήματα για το μέλλον του κλάδου.

Η συμβολή στην ασφάλεια είναι ίσως το πιο ελκυστικό πλεονέκτημα. Μεγάλο ποσοστό ναυτικών ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη.

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα πλοήγησης, καιρικών συνθηκών και κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, μειώνοντας τον κίνδυνο συγκρούσεων.

Παράλληλα, η χρήση αισθητήρων και αλγορίθμων δίνει τη δυνατότητα προληπτικής συντήρησης, ώστε βλάβες να εντοπίζονται πριν συμβούν, αποτρέποντας καθυστερήσεις και δαπανηρές επισκευές.

Η εξοικονόμηση καυσίμων περιορίζει τόσο τα έξοδα όσο και τις εκπομπές ρύπων, κάτι που αποκτά στρατηγική σημασία ενόψει των αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Στον τομέα των logistics, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων επιτρέπει ακριβέστερες προβλέψεις για την κίνηση φορτίων και πιο αποδοτική λειτουργία λιμανιών. Οι δοκιμές αυτόνομων πλοίων, τέλος, δείχνουν ότι η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει ριζικά το μέλλον των θαλάσσιων μεταφορών.

Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους και αβεβαιότητες. Πρώτον, η αξιοπιστία της δεν είναι απόλυτη.

Η θάλασσα είναι απρόβλεπτη και ένα σύστημα μπορεί να αποτύχει σε ακραίες συνθήκες ή να καταστεί άχρηστο έπειτα από κυβερνοεπίθεση.

Δεύτερον, το κόστος εφαρμογής είναι υψηλό. Οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν, αλλά για μικρομεσαίους πλοιοκτήτες η μετάβαση είναι δύσκολη, γεγονός που ενισχύει τις ανισότητες.

Τρίτον, η αυτοματοποίηση απειλεί τις θέσεις εργασίας. Το πλήρωμα τείνει να περιοριστεί σε ρόλο επιτηρητή, ενώ η παραδοσιακή ναυτική εμπειρία κινδυνεύει να χάσει αξία.

Επιπλέον, το νομικό πλαίσιο είναι ασαφές. Π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος με αυτόνομο πλοίο, ποιος έχει την ευθύνη; Ο κατασκευαστής, ο πλοιοκτήτης ή ο οργανισμός που πιστοποίησε το σύστημα;

Επίσης, ένα αυτόνομο πλοίο μπορεί να κάνει έρευνα και διάσωση ;

Σε όλα αυτά προστίθεται και η απειλή της κυβερνοπειρατείας, με τους «πειρατές» του μέλλοντος να μη χρειάζεται καν να ανέβουν σε πλοίο, αλλά να το ελέγχουν από απόσταση.

Η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μια μόδα που θα ξεθωριάσει, αλλά αναπόφευκτο βήμα.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι πώς θα υιοθετηθεί. Ως εργαλείο που ενισχύει τον άνθρωπο ή ως μέσο που τον αντικαθιστά.

Οι μεγάλες εταιρείες θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, ενώ οι μικρότερες θα πιεστούν να προσαρμοστούν ή να μείνουν πίσω. Η απώλεια θέσεων εργασίας θα δημιουργήσει κοινωνικές εντάσεις, ιδιαίτερα σε χώρες με ισχυρή ναυτική παράδοση.

Για την Ελλάδα, που διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η χώρα χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο ώστε οι ναυτικοί να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, συνδυάζοντας εμπειρία στη θάλασσα με γνώση τεχνολογίας.

Παράλληλα, πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια και ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων που θα καθορίσουν τα όρια ευθύνης και ασφάλειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη στη ναυτιλία λειτουργεί τελικά σαν δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί να μειώσει τα ατυχήματα, το κόστος και τις εκπομπές, αλλά φέρνει μαζί της νέους κινδύνους, ανισότητες και κοινωνικές πιέσεις. Η συζήτηση δεν είναι αν θα υιοθετηθεί, αλλά με ποιους όρους και προς όφελος ποιου.

Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για μια ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη ναυτιλία. Αν όμως η τεχνολογία αντικαταστήσει πλήρως τον άνθρωπο, τα προβλήματα ενδέχεται να αποδειχθούν μεγαλύτερα από τα οφέλη.

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