Παπαστεργίου: Ψηφιακό άλμα για την Ελλάδα το 2025 - Από την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινότητα των πολιτών

Το 2025 αποτυπώθηκε ως μια χρονιά-ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, με έργα που άλλαξαν ουσιαστικά τη σχέση πολιτών και κράτους, αναβάθμισαν τις δημόσιες υπηρεσίες και τοποθέτησαν τη χώρα πιο δυναμικά στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας.

Τον απολογισμό της χρονιάς παρουσίασε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας την «ενδεκάδα των ψηφιακών MVPs» – τα έργα που ξεχώρισαν και καθόρισαν το ψηφιακό αποτύπωμα του έτους.

Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η έναρξη υλοποίησης του Εθνικού Υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και του AI Factory «Pharos», σε συνδυασμό με τη διασύνδεσή του με τέσσερις AI Factory Antennas σε Κύπρο, Μάλτα, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο για την έρευνα και την καινοτομία. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η δημιουργία δεύτερου υπερυπολογιστή Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κοζάνη, με εθνικούς πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τις ψηφιακές υποδομές της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προστασία των ανηλίκων, με το Kids Wallet να φέρνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη την ενσωμάτωση age verification για αγορές προϊόντων καπνού, αλκοόλ και άτμισης, καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο σε ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και στο διάστημα, με το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων να θέτει σε τροχιά έξι ελληνικούς δορυφόρους. Τα δεδομένα που παράγονται αξιοποιούνται ήδη σε τομείς αιχμής όπως η πολιτική προστασία, το περιβάλλον και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία και την καινοτομία.

Στην οδική ασφάλεια, η πιλοτική εφαρμογή καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης σε επικίνδυνα σημεία της Αττικής κατέγραψε χιλιάδες παραβάσεις, σηματοδοτώντας μια νέα προσέγγιση για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Στον χώρο της Υγείας, ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας ενοποίησε τα ιατρικά δεδομένα των πολιτών σε μια ασφαλή ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ οι ψηφιακοί βοηθοί «myHealth Agent» και ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού ενσωματώνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη στην καθημερινή φροντίδα και τη λήψη αποφάσεων.

Το Gov.gr Wallet εξελίχθηκε περαιτέρω, φέρνοντας περισσότερες υπηρεσίες του κράτους στο κινητό τηλέφωνο και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Παράλληλα, ο Προσωπικός Αριθμός καθιερώνεται ως βασικό εργαλείο αναβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, με 9,3 εκατομμύρια πολίτες να τον διαθέτουν ήδη.

Τέλος, η πλατφόρμα myStreet συνέβαλε στην προστασία των κοινόχρηστων χώρων, με χιλιάδες παραχωρήσεις και καταγγελίες σε 130 δήμους, ενώ η ψηφιοποίηση 1,2 δισ. σελίδων – που έχει φτάσει στο 68% – δημιουργεί μια τεράστια δεξαμενή δεδομένων για πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο συνολικός απολογισμός του 2025 δείχνει ότι η ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας δεν περιορίζεται σε επιμέρους παρεμβάσεις, αλλά διαμορφώνει ένα συνεκτικό οικοσύστημα τεχνολογίας και καινοτομίας με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.