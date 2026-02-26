Ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος: Η νέα πραγματικότητα που δημιουργεί η σύμπραξη ΟΝΕΧ–HΑΝWHA

Ο ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής. Η μέση ηλικία των συμβατικών επιβατηγών–οχηματαγωγών πλοίων κινείται πλέον πάνω από τα 25–30 έτη, ενώ σημαντικός αριθμός μονάδων έχει ξεπεράσει την τριακονταετία. Πρόκειται για πλοία που ναυπηγήθηκαν κυρίως τη δεκαετία του 1990, σε μια περίοδο έντονης ανανέωσης, η οποία όμως δεν είχε συνέχεια με την ίδια ένταση.

Η ηλικία δεν αποτελεί απλώς στατιστικό στοιχείο. Μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, υψηλότερο λειτουργικό κόστος και περιορισμένη δυνατότητα συμμόρφωσης με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα. Η εφαρμογή των δεικτών ενεργειακής απόδοσης (EEXI και CII) καθώς και η ένταξη της ναυτιλίας στο European Union Emissions Trading System από το 2024, επιβαρύνουν σημαντικά τα παλαιότερα πλοία.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα διπλό πρόβλημα, οικονομικό και στρατηγικό. Οικονομικό, διότι το κόστος λειτουργίας αυξάνεται σταθερά. Στρατηγικό, διότι η ακτοπλοΐα αποτελεί υποδομή εθνικής συνοχής. Περισσότερα από 100 κατοικημένα νησιά εξαρτώνται από αυτήν για τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων, καυσίμων και βασικών αγαθών. Η σταθερότητα του δικτύου δεν είναι εμπορικό ζήτημα μόνο· είναι ζήτημα συνοχής του ελλαδικού χώρου.

Η αντικατάσταση ενός σύγχρονου συμβατικού ro-pax εκτιμάται σήμερα μεταξύ 70 και 100 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα συστήματα πρόωσης. Αν ληφθεί υπόψη ότι απαιτείται σταδιακή ανανέωση δεκάδων πλοίων μέσα στην επόμενη δεκαετία, η συνολική επένδυση φτάνει σε επίπεδα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν διαθέτουν απεριόριστη πρόσβαση σε κεφάλαια. Οι τράπεζες παραμένουν επιφυλακτικές, ενώ οι κρατικές ενισχύσεις περιορίζονται κυρίως στις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα κενό ανάμεσα στην αναγκαιότητα και τη χρηματοδοτική δυνατότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό δεν μπορεί να βασίζεται σε ευχολόγια. Χρειάζεται τεχνολογική βάση και ρεαλιστικό παραγωγικό υπόβαθρο.

Η συνεργασία της ONEX Shipyards & Technologies Group με τη Hanwha Ocean αποκτά ιδιαίτερη σημασία ακριβώς σε αυτή τη συγκυρία.

Η Hanwha Ocean συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ναυπηγικούς ομίλους παγκοσμίως, με τεχνογνωσία σε πλοία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και προηγμένα συστήματα πρόωσης, συμπεριλαμβανομένων λύσεων LNG και υβριδικών εφαρμογών. Από την άλλη πλευρά, η ONEX έχει επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία τα ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας, επιχειρώντας τη σταδιακή επαναβιομηχάνιση του κλάδου.

Η ουσία της συμφωνίας είναι τεχνολογική και παραγωγική και καλύπτει τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας, πρόσβασης σε σύγχρονα σχέδια και ενδεχόμενης συμπαραγωγής πλοίων ή τμημάτων τους στην Ελλάδα.

Υπό αυτό το πρίσμα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η ανανέωση της ακτοπλοΐας μπορεί να συζητηθεί όχι αποκλειστικά ως εισαγωγή πλοίων από ασιατικά ναυπηγεία, αλλά ως μια διαδικασία με ισχυρό ελληνικό βιομηχανικό αποτύπωμα.

Ωστόσο αυτή η συνεργασία από μόνη της δεν αρκεί. Για να μετατραπεί σε πραγματικό πρόγραμμα ανανέωσης στόλου απαιτούνται:

Σαφές εθνικό σχέδιο για την αντικατάσταση παλαιών πλοίων.

Χρηματοδοτικά εργαλεία, ενδεχομένως μέσω πράσινων δανείων ή ευρωπαϊκών πόρων.

Σταθερό κανονιστικό περιβάλλον ως προς τα καύσιμα μετάβασης.

Δεσμευμένες παραγγελίες που θα καταστήσουν βιώσιμη τη βιομηχανική παραγωγή.

Χωρίς αυτά, ακόμη και η καλύτερη τεχνολογία θα παραμείνει ανεκμετάλλευτη.

Η συμφωνία ΟΝΕΧ–Hanwha δημιουργεί μια ουσιαστική βάση για ρεαλιστικό εκσυγχρονισμό, καθώς αλλάζει το σημείο εκκίνησης. Αν αξιοποιηθεί συντονισμένα από κράτος, χρηματοπιστωτικό σύστημα και ακτοπλοϊκές εταιρείες, μπορεί να σηματοδοτήσει μετάβαση από τη λογική της επιβίωσης στη λογική της ανανέωσης με βιομηχανικό βάθος.

Η ακτοπλοΐα δεν είναι απλώς κλάδος μεταφορών. Είναι κρίσιμη υποδομή εθνικής συνοχής. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Το ερώτημα είναι αν η χώρα θα κινηθεί έγκαιρα ώστε η τεχνολογική δυνατότητα να μετατραπεί σε πραγματικές ναυπηγήσεις και σε έναν στόλο αντάξιο των αναγκών της επόμενης τριακονταετίας.