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Η ναυτιλία στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής το 2025
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
14:03 - 18 Δεκ 2025

Η ναυτιλία στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής το 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Καθώς ο κλάδος της ναυτιλίας κλείνει το 2025, το κάνει με αυξημένα έσοδα αλλά και με πρωτοφανή πολιτική έκθεση. Ο πόλεμος, η επιστροφή Τραμπ και η σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας μετέτρεψαν τα πλοία σε εργαλεία γεωπολιτικής ισχύος.

Το 2025 ήταν μόλις επτά ημέρες παλιό όταν ξέσπασε η πρώτη μεγάλη ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ακόμη αναλάβει επίσημα την προεδρία, όταν η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν έβαλε στη «μαύρη λίστα» την Cosco Shipping, τον μεγαλύτερο διαχειριστή πλοίων στον κόσμο, επικαλούμενη διασυνδέσεις με τον κινεζικό στρατό.

Η κίνηση αυτή δεν ήταν μεμονωμένη. Αντίθετα, λειτούργησε ως προοίμιο μιας χρονιάς κατά την οποία η ναυτιλία βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτικής αντιπαράθεσης, πολύ πέρα από τα παραδοσιακά της όρια. Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αμερικανική στρατηγική απέναντι στην κινεζική ναυτιλιακή κυριαρχία απέκτησε σαφή και επιθετικό προσανατολισμό.

Η Cosco δεν είναι απλά μια εταιρεία. Είναι ένα σύμβολο. Για την Ουάσιγκτον, ο κινεζικός εμπορικός στόλος, τα ναυπηγεία και τα λιμάνια συνιστούν κρίσιμα στοιχεία κρατικής ισχύος. Για το Πεκίνο, αποτελούν βασικό μοχλό ελέγχου των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Και αν το 2025 κατέστησε κάτι σαφές αυτό είναι πως ότι η ναυτιλία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ουδέτερη εμπορική δραστηριότητα. Οι αποφάσεις για κυρώσεις, περιορισμούς χρηματοδότησης, ελέγχους σε λιμάνια και καθεστώτα σημαίας συνδέθηκαν άμεσα με την εθνική ασφάλεια και τη γεωπολιτική στρατηγική.

Η αμερικανική κυβέρνηση προώθησε ένα φιλόδοξο σχέδιο ανασυγκρότησης της δικής της ναυτιλιακής και ναυπηγικής βάσης, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την Ασία. Παράλληλα, ενίσχυσε τη ρητορική και τις πρακτικές πίεσης προς εταιρείες που θεωρούνται «εργαλεία κρατικής πολιτικής» της Κίνας.

Την ίδια στιγμή, οι πολεμικές συγκρούσεις συνέχισαν να επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα ανέβασαν κατακόρυφα το κόστος ασφάλειας, τα ασφάλιστρα και τα ναύλα, ιδίως στα δεξαμενόπλοια.

Παρά τις πιέσεις, η ναυτιλία απέδειξε ανθεκτικότητα. Τα έσοδα σε αρκετές αγορές κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, όμως το τίμημα ήταν η αυξημένη πολιτική έκθεση.

Πλοιοκτήτες, διαχειριστές και χρηματοδότες κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρηματικές αποφάσεις αξιολογούνται πλέον και με γεωπολιτικά κριτήρια.

Το 2025 κατέδειξε ότι η εποχή της «αόρατης» ναυτιλίας έχει τελειώσει. Τα πλοία, τα λιμάνια και οι θαλάσσιες οδοί μετατράπηκαν σε σημεία στρατηγικού ανταγωνισμού.

Και όσο οι μεγάλες δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούονται για τον έλεγχο του παγκόσμιου εμπορίου, τόσο η ναυτιλία θα παραμένει στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο των αγορών, αλλά και της πολιτικής.

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