Χαρδαλιάς: Στόχος η Αττική να γίνει κόμβος διεθνών αθλητικών διοργανώσεων

Η Περιφέρεια Αττικής δίνει προτεραιότητα στην επένδυση για τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, τονίζοντας, επίσης, ότι στόχος είναι η Αττική να καταστεί ικανή να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

Μιλώντας στο ΕΡΑ Σπορ, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε τις υποδομές, την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τους κατάλληλους ανθρώπους. Θεωρώ, κυρίως, όμως ότι έχουμε το πάθος να είμαστε πρωταγωνιστές, να υποδεχθούμε μεγάλες διοργανώσεις που φέρνουν την πρωτεύουσα την Περιφέρεια της πατρίδας στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητικού στερεώματος» σημείωσε, αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, λίγες μέρες πριν από την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας για τη φιλοξενία του επόμενου Final Four της διοργάνωσης στην Αθήνα.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Αθλητισμού, προκειμένου να συμβάλει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο σε μια δυνατή υποψηφιότητα της Αθήνας, αλλά και στην άρτια διεξαγωγή της διοργάνωσης, μέσα από τη δημιουργία μιας εταιρείας ειδικού σκοπού, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. «Η Περιφέρεια Αττικής τους τελευταίους 18 μήνες έμπρακτα στηρίζει την αθλητισμό. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε το αποτύπωμα εξωστρέφειας μας. Είναι διεθνής προβολή η φιλοξενία και η στήριξη μεγάλων διεθνών διοργανώσεων» είπε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Εμείς συνεχίζουμε. Θεωρούμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι θέαμα. Πρέπει να ξεφύγει από ακραίες οπαδικές λογικές. Είναι μία επένδυση στην κοινωνία, στα παιδιά μας, στην εξωστρέφεια και στην προβολή όχι μόνο του τόπου μας, αλλά νομίζω γενικότερα της πατρίδας μας».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη μνεία στη στήριξη μεγάλων αθλητικών γεγονότων, όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος, το Ράλι Ακρόπολις, το Ευρωμπάσκετ Γυναικών, το AEGEAN 600, τα Ευρωπαϊκά Final Four στο Πόλο Γυναικών και το Μπάσκετ Ανδρών, τονίζοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό κάθε χρόνο να φιλοξενούνται μεγάλες διοργανώσεις στην Αττική μας, την πρωτεύουσα περιφέρεια της χώρας μας». Επεσήμανε, επίσης, ότι ακόμα και διοργανώσεις που θεωρούνται ειδικού ενδιαφέροντος, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές στη διεθνή προβολή της Αττικής. «Το Εurobasket Γυναικών μεταδόθηκε από δεκάδες τηλεοπτικά δίκτυα. Έτσι, το brand της Αττικής ταξίδεψε σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Γιατί για κάθε ευρώ που επενδύουμε στην εξωστρέφεια, μας επιστρέφει σχεδόν στο οκταπλάσιο» είπε χαρακτηριστικά.

Τα μεγάλα αθλήματα βρίσκουν το «σπίτι» τους στην Αττική

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Χαρδαλιά στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Αθλητικών Κέντρων στην Αττική, με προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας.

«Στην επόμενη πενταετία θα δημιουργήσουμε τέσσερα μεγάλα αθλητικά κέντρα, τα «σπίτια» του μπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντμπολ και του υγρού στίβου, έτσι ώστε να έχουν μόνιμη φιλοξενία οι εθνικές μας ομάδες και οι ομοσπονδίες μας να μπορούν να κάνουν μεγάλα τουρνουά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τη χωροθέτηση αυτών των κέντρων, τις μελέτες τους, καθώς και για τα βήματα υλοποίησής τους. Επίσης, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο Εθνικών Προπονητηρίων στην Αττική, ένα για τα αθλήματα πάγου των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και ένα για τα βαρέα αθλήματα, όπως το Tae Kwon Do, η πάλη και η πυγμαχία.

«Μέχρι τον Οκτώβριο θα ολοκληρώσουμε τα προκαταρκτικά στάδια και θα είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι αθλητές των εθνικών μας ομάδων ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι πρωταγωνίστρια. Ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους φορείς του δημοσίου. Πρέπει να αφήσουμε ένα αποτύπωμα, μια παρακαταθήκη σε επίπεδο υποδομών. Και ασφαλώς, θα αποκαλύψουμε όλα αυτά που σχεδιάζουμε τους τελευταίους 7-8 μήνες στην πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας μας» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.