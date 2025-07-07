Wall: Οι μετοχές υποχωρούν παρά τις ανακοινώσεις Μπέσεντ - Απώλειες άνω του 7% για την Tesla

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης υποχωρούν τη Δευτέρα 7/7, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο με την έναρξη της εβδομάδας και παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Οικονομικών Μπέσεντ για επικείμενες εμπορικές συμφωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 88 μονάδες ή 0,20% στις 44.739,83 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,41% στις 6.254,03 μονάδες και ο Nasdaq Composite έχει απώλειες της τάξης του 0,63% στις 20.471,00 μονάδες.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή “Squawk Box” του CNBC ότι αναμένονται αρκετές εμπορικές ανακοινώσεις τις επόμενες 48 ώρες, προσθέτοντας ότι «θα είναι μερικές πολυάσχολες ημέρες». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιες χώρες θα εμπλέκονται.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ ρωτήθηκαν την Κυριακή πότε θα τεθούν σε ισχύ οι δασμοί. Ο Λάτνικ απάντησε: «Οι δασμοί θα ισχύσουν την 1η Αυγούστου. Όμως ο πρόεδρος καθορίζει τώρα τα ποσοστά και τις συμφωνίες». Ο Τραμπ έγνεψε επιδοκιμαστικά.

Οι επενδυτές περίμεναν ότι οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ αυτή την εβδομάδα. Η αρχική προθεσμία 90 ημερών του Τραμπ, που είχε δοθεί τον Απρίλιο ως «περίοδος χάριτος» για τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, λήγει αυτή την εβδομάδα.

Εντείνοντας τις ανησυχίες για το εμπόριο, ο Τραμπ απείλησε με πρόσθετο δασμό 10% σε χώρες που ευθυγραμμίζονται με τις “αντι-αμερικανικές πολιτικές των BRICS”, αναφερόμενος στις αναδυόμενες αγορές Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα. Δεν ανέφερε όμως συγκεκριμένες πολιτικές του μπλοκ.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ οι χώρες των BRICS συναντώνται στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Τα τελευταία χρόνια, το μπλοκ προσπαθεί να αποδεσμευτεί από την εξάρτηση από το δολάριο ΗΠΑ.

Η μετοχή της Tesla πιέζει την αγορά

Η μετοχή της Tesla δέχθηκε πιέσεις, σημειώνοντας πτώση 7%, μετά την ανακοίνωση του CEO Έλον Μασκ για την ίδρυση πολιτικού κόμματος με την ονομασία “America Party”. Οι επενδυτές δεν έχουν δει θετικά την εμπλοκή του Μασκ στην πολιτική φέτος, θεωρώντας ότι έχει πλήξει την εικόνα και τις πωλήσεις της Tesla.

Η Γουόλ Στριτ προέρχεται από μια θετική εβδομάδα, καθώς οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έκλεισαν σε ιστορικά υψηλά την Παρασκευή, εν μέρει λόγω της αισιοδοξίας ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα εφαρμόσει τους πιο σκληρούς δασμούς που είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο.

Όπως έγραψε ο Rajeev Sibal, ανώτερος οικονομολόγος της Morgan Stanley: «Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις συνήθως διαρκούν πολύ. Οι εμπορικές συμφωνίες που έχει διαπραγματευτεί η Αμερική στο παρελθόν απαιτούσαν κατά μέσο όρο 3 χρόνια. Αν και οι τρέχουσες συνομιλίες είναι πιο περιορισμένες, η ιστορική εμπειρία είναι ενδεικτική».