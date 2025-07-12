ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δήμος Αθηναίων: Αυξημένη ετοιμότητα λόγω υψηλών θερμοκρασιών
Αυτοδιοίκηση
19:22 - 12 Ιουλ 2025

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένη ετοιμότητα λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων τίθενται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Από αύριο, Κυριακή 13 Ιουλίου, εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Στο πλαίσιο του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων:

  • Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνουβρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.
  • Η Δημοτική Αστυνομίαεπιτηρεί περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones.
  • Μεγάλοι χώροι πρασίνου ελέγχονται και με dronesμε θερμικές κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.
  • Υδροφόρεςτου Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.
  • Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίαςλειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες αρχές.

Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα
Έχουν τοποθετηθεί 100 ποτίστρες σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι πολίτες καλούνται να βοηθήσουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό.
Τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) και 2105287800, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκά αντίμετρα στους δασμούς Τραμπ προανήγγειλε η Φον ντερ Λάιεν
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκά αντίμετρα στους δασμούς Τραμπ προανήγγειλε η Φον ντερ Λάιεν

Γερμανία: Κυβερνητική κρίση ελέω αδυναμίας ανάδειξης νέων δικαστών – Τα βλέμματα στραμμένα στον Μερτς
Ειδήσεις

Γερμανία: Κυβερνητική κρίση ελέω αδυναμίας ανάδειξης νέων δικαστών – Τα βλέμματα στραμμένα στον Μερτς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα
Περιβάλλον

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία
Ειδήσεις

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος
Ειδήσεις

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες
Ειδήσεις

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

Περιβάλλον
04/08/2026 - 19:44

Πυρκαγιές: Ο πρώτος απολογισμός και οι κρίσιμες προτεραιότητες για την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ