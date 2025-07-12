Δήμος Αθηναίων: Αυξημένη ετοιμότητα λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων τίθενται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Από αύριο, Κυριακή 13 Ιουλίου, εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Στο πλαίσιο του σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων: Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνουβρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομίαεπιτηρεί περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones.

Μεγάλοι χώροι πρασίνου ελέγχονται και με dronesμε θερμικές κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Υδροφόρεςτου Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίαςλειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις αρμόδιες αρχές. Φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα

Έχουν τοποθετηθεί 100 ποτίστρες σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι πολίτες καλούνται να βοηθήσουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό.

Τα τηλέφωνα 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) και 2105287800, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.