Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας 20-23 Αυγούστου στο Σύνταγμα

Ο Αύγουστος είναι για πολλούς μήνας διακοπών, ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης. Για κάποιους όμως, είναι μήνας αναμονής και αγωνίας, μια περίοδος, που η ανάγκη για αίμα γίνεται ακόμη πιο πιεστική καθώς τα αποθέματα αίματος μειώνονται, αφού οι περισσότεροι συμπολίτες μας βρίσκονται σε διακοπές. Έτσι, κάθε προσφορά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία και μετατρέπεται σε ένα πραγματικό δώρο ζωής. Στην καρδιά των διακοπών, μια μικρή παύση μέσα στην ξέγνοιαστη αυγουστιάτικη καθημερινότητα, μπορεί να κάνει τη διαφορά, με λίγα λεπτά από τον χρόνο μας, μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση ανάμεσα στην ανεμελιά και την ανάγκη, προσφέροντας ζωή.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., διοργανώνει για πρώτη φορά στην καρδιά του Αυγούστου εβδομάδα αιμοδοσίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Μετρό Συντάγματος, από τις 20 έως τις 23 Αυγούστου, με διευρυμένο ωράριο 10.00-20.00, παρέχοντας ευελιξία και προσβασιμότητα σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες που θα συμμετέχουν.

Ο σταθμός Μετρό Συντάγματος βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας και είναι κλιματιζόμενος Η διαδικασία της αιμοδοσίας είναι ασφαλής, ανώδυνη και πραγματοποιείται αποκλειστικά από έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό του Ε.ΚΕ.Α.

Για τον προσδιορισμό ραντεβού:

-Τηλεφωνικά 13/8 2105697986 (8.30-20.00)

14/8 2105697986 (8.30-14.00)

18 &19/8 2132146726 (8.30-14.00) και 2105697986 (14.00-20.00)

-Με την ψηφιακή εφαρμογή του Ε.ΚΕ.Α. “Δίνουμε αίμα” για κινητά:

App store (iOS):

https://bit.ly/appStore-DinoumeAima

Google play (android):

https://bit.ly/googlePlay-DinoumeAima

Οδηγίες για τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής

https://ekea.gr/dinoume-aima/

Για να δώσεις αίμα χρειάζεται:

Να είσαι 18-65 ετών

Να έχεις πάρει ένα ελαφρύ γεύμα πριν την αιμοδοσία

Να έχεις κοιμηθεί τουλάχιστον 5 ώρες

Να αναφέρεις τυχόν ασθένειες και φάρμακα που λαμβάνεις στο γιατρό της αιμοδοσίας

Εάν έχεις κάνει τατουάζ να έχουν παρέλθει 4 μήνες

Η εθελοντική προσφορά δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από καλή διάθεση, λίγο χρόνο και την πρόθεση να μοιραστούμε ένα κομμάτι από την αφθονία των θετικών συναισθημάτων που έχουμε μέσα μας. Δεν είναι άλλο ένα ραντεβού, είναι ανάγκη ζωής. Γι’ αυτό δώσε λίγο από τον χρόνο σου…με όλη σου την καρδιά!