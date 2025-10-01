Profile: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Algosystems

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πλειοψηφούντες μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 206 (εφεξής «ALGOSYSTEMS»).

Η εν λόγω διαπραγμάτευση αφορά στην απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής των μετόχων στην ALGOSYSTEMS, ήτοι πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής (εφεξής «Συναλλαγή»). Η Εταιρεία συνεχίζει τις συνομιλίες με στόχο την οριστικοποίηση των όρων και την έγκαιρη ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Τα μέρη βρίσκονται στη φάση προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων της εν λόγω Συναλλαγής (Share Purchase Agreement). Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.