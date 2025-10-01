Profile: Σε προχωρημένες συζητήσεις για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Algosystems

Η εν λόγω διαπραγμάτευση αφορά στην απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής των μετόχων στην ALGOSYSTEMS, ήτοι πλειοψηφικού ποσοστού κατ’ ελάχιστον 85% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου αυτής (εφεξής «Συναλλαγή»). Η Εταιρεία συνεχίζει τις συνομιλίες με στόχο την οριστικοποίηση των όρων και την έγκαιρη ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Τα μέρη βρίσκονται στη φάση προχωρημένων συζητήσεων για την οριστικοποίηση των Γενικών και Ειδικών Όρων και Προϋποθέσεων της εν λόγω Συναλλαγής (Share Purchase Agreement). Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.
Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.