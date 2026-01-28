ΧΑ: Η ανακοίνωση «έκπληξη» του MSCI συνέβαλε στην συνέχιση της επενδυτικής ευφορίας

Άνοδο κατά 1,49% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2313,62 μονάδες (νέο ρεκόρ 16ετίας). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 643,9 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τις τράπεζες και επιλεγμένα blue chips (Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ,Metlen, ΓΕΚΤΕΡΝΑ) οδήγησαν το ΓΔ σε αδιάλειπτα ανοδική κίνηση, ιδιαίτερα μετά τις ανακοινώσεις του MSCI. Μάλιστα, στις δημοπρασίες οι

συναλλαγές εκτοξεύθηκαν με το ΓΔ να κλείνουν στο υψηλό ημέρας. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,382% με τις ευρωπαϊκές αγορές να παρουσιάζουν μικτή απόδοση.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+4,54%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+6,66%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (3,49%), ο ΑΔΜΗΕ (+1,84%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2%), η ΕΛΧΑ (+4,19%), η Optima (+1,22%), η ΜΟΗ (+1,64%), η Κύπρου (+2,64%), η Metlen (+1,36%), η Aegean (+0,68%) αλλά και η Foodlink (+11,92%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε το Jumbo (-4,15%), η Helleniq Energy (-1,19%), η ΕΕΕ (-1,02%), ο ΟΤΕ (-2,11%), ο Ελλάκτωρ (-1,78%) και το ΔΑΑ (-0,87%). Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 50 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Federal ανακοινώνει αργά το βράδυ τις αποφάσεις της για τα παρεμβατικά της επιτόκια με τις αγορές να αναμένουν τη διατήρησή τους στα ίδια επίπεδα. Η ανακοίνωση -έκπληξη του MSCI συνέβαλε στην συνέχιση της επενδυτικής ευφορίας, αλλά και σε διακυμάνσεις σε μετοχές λόγω της προεξοφλούμενης μεταβολής των συντελεστών στάθμισης στους νέους δείκτες, προϊδεάζοντας για την αυξημένη μεταβλητότητα στη συνέχεια.

Επιχειρηματικά νέα

Tο μήνυμα της Bofa για την Ελλάδα είναι σαφές: πρόκειται για αγορά με ισχυρό εισοδηματικό προφίλ, υψηλό risk premium και θετική δυναμική κερδών, αλλά με αποτιμήσεις που απαιτούν επιλεκτικότητα και προσοχή. Η στρατηγική υπεραπόδοσης παραμένει σε ισχύ, όχι όμως ως broad beta trade, αλλά ως στοχευμένη επιλογή τίτλων, σε ένα περιβάλλον όπου το εύκολο re-rating έχει ήδη προηγηθεί.

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η MSCI το ενδεχόμενο αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς μετοχών από καθεστώς αναδυόμενης σε ανεπτυγμένη αγορά, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επαναταξινόμηση της Ελλάδας στα Developed Markets σε ένα μόνο βήμα, με στόχο την εφαρμογή της από τον Αύγουστο του 2026. Οι συμμετέχοντες της αγοράς θα καταθέσουν τις απόψεις τους έως τις 16/3/2026, τελική απόφαση αναμένεται στις 31/3/2026.

Piraeus Securities: Με «γεμάτο» momentum από το 2025 αλλά με διαφορετική «μηχανή» απόδοσης για το 2026. Ξεχωρίζει έξι μετοχές, δύο τράπεζες και τέσσερις μη χρηματοοικονομικές: Αlpha Bank (τιμή-στόχος €5,50). Eurobank (τιμή-στόχος €5,20). ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (τιμή-στόχος €40,00).Jumbo (τιμή-στόχος €34,20). ΔΕΗ (τιμή-στόχος €23,80). ΤΙΤΑΝ (τιμή-στόχος €65,40).

Morgan Stanley: Η πλήρης αποεπένδυση από τα αναδυόμενα επενδυτικά κεφάλαια που είναι long-only θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκροές $9,4 δις, ενώ οι αναπτυγμένοι θα μπορούσαν να φέρουν εισροές $7,9 δισ, αντισταθμίζοντας μέρος των EM πωλήσεων. Το καθαρό ισοζύγιο είναι ήπιες καθαρές εκροές $0,8 δισ. Με τις τρέχουσες τιμές, μόνο πέντε μετοχές θα περνούσαν το κατώφλι για τους standard DM δείκτες, έναντι οκτώ που απαρτίζουν σήμερα το καλάθι του MSCI Greece. Οι πέντε που «μένουν μέσα» είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και ΔΕΗ. Τα βάρη υποχωρούν έντονα στους νέους δείκτες.

ΙΟΒΕ: Στο 2,1% διατηρείται η εκτίμηση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025. Για φέτος, το ίδρυμα αναμένει ανάπτυξη 2,2%, εν μέσω ενισχυμένων επενδύσεων και ανθεκτικής κατανάλωσης.