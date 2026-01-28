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Ίμια: Όταν δημοσιογράφοι της Χουριέτ υπέστειλαν την ελληνική σημαία
Ειδήσεις
09:48 - 28 Ιαν 2026

Ίμια: Όταν δημοσιογράφοι της Χουριέτ υπέστειλαν την ελληνική σημαία

Reporter.gr Newsroom
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Η κρίση των Ιμίων κορυφώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Ιανουαρίου 1996, ωστόσο, ήταν απόρροια μιας προβοκατόρικης ενέργειας. Στις 27 Ιανουαρίου, δύο δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Χουριέτ» μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από τη Σμύρνη στη Μεγάλη Ίμια μόνο και μόνο για να προκαλέσουν.

Κατάφεραν να υποστείλουν την ελληνική σημαία στη βραχονησίδα και να υψώσουν την τουρκική. Η όλη επιχείρηση βιντεοσκοπήθηκε και προβλήθηκε για προπαγανδιστικούς λόγους από το τηλεοπτικό κανάλι της Χουριέτ.

Ασφαλώς, είχαν προηγηθεί αρκετά «επεισόδια» στο Αιγαίο, με τους Τούρκους να «στοχοποιούν» τα Ίμια, καθώς απέχουν 3,8 ναυτικά μίλια από το Μποντρούμ (Αλικαρνασσός) της Τουρκίας, 5,5 ν.μ. από την Κάλυμνο και 2,5 ν.μ. από το πλησιέστερο ελληνικό έδαφος, τη βραχονησίδα Καλόλιμνος.

Τα Ίμια παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία το 1947 με τη Συνθήκη των Παρισίων, ακολουθώντας την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το Τουρκικό κράτος είχε αποδεχτεί το καθεστώς επικυριαρχίας της Ελλάδας στα νησιά αυτά. Η αμφισβήτηση της ελληνικότητας των Ιμίων ξεκίνησε από ένα ναυτικό ατύχημα που συνέβη στις 25 Δεκεμβρίου 1995. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να εφαρμόσουν για την περίσταση τη δική τους ερμηνεία στη Συνθήκη της Λωζάνης (1923), με την οποία είχαν παραχωρηθεί τα Δωδεκάνησα στην Ιταλία στο σύνολό τους και όχι ονομαστικά, και να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία κάποιων βραχονησίδων.

Αυτά τα επεισόδια οδήγησαν τελικά στην προβοκάτσια της 27ης Ιανουαρίου και ακολούθως στο «θερμό επεισόδιο» της 31ης Ιανουαρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfxuvgxi9d55?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

31 Ιανουαρίου 1996

00:00 Συγκαλείται σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Θεόδωρος Πάγκαλος, φθάνει καθυστερημένα, επειδή παίρνει μέρος σε τηλεοπτική εκπομπή.
01:40 Στο ΓΕΕΘΑ καταφθάνουν πληροφορίες ότι τούρκοι κομάντος αποβιβάζονται στη Μικρή Ίμια.
04:30 Ελικόπτερο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απονηώνεται από τη φρεγάτα «Ναυαρίνο» για να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες.
04:50 Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αναφέρει ότι εντόπισε περί τους 10 τούρκους κομάντος με τη σημαία τους. Δίνεται εντολή να επιστρέψει στη βάση του κι ενώ πετά μεταξύ των βραχονησίδων Πίτα και Καλόλιμνος αναφέρει βλάβη και χάνεται από τα ραντάρ. Αργότερα θα ανασυρθούν νεκρά και τα τρία μέλη του πληρώματος, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο υποπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, σκοτώθηκαν.
06:00 Οι Αμερικανοί διά του Υφυπουργού Εξωτερικών Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ επιβάλλουν και στις δύο πλευρές τη θέληση τους. «No ships, no troops, no table-flags» διαμηνύουν ή σε πιο κομψή διπλωματική γλώσσα να ισχύσει το status quo ante. Μέχρι το μεσημέρι της 31ης Ιανουαρίου 1996 τα πλοία, οι στρατιώτες και οι σημαίες είχαν αποσυρθεί από τα Ίμια.

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