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Πέτρος Πετρόπουλος: Στις 18/7 η καταβολή μερίσματος €0,3079687713 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
12:48 - 09 Ιουλ 2025

Πέτρος Πετρόπουλος: Στις 18/7 η καταβολή μερίσματος €0,3079687713 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ («η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19 Ιουνίου 2025 το μέρισμα για τη χρήση 2025 καθορίστηκε σε 0,30 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. 

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 527.321 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία ήτοι κατά 0,024177654 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,324177654 ευρώ. Από το άνω μικτό ποσό παρακρατείται, βάσει του άρθρου 40 παρ.1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0162088827 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό 0,3079687713 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την Παρασκευή 11.07.2025 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι μέχρι την 31.12.2030, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

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