Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας το τελευταίο «αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα του απευθύνουν το τελευταίο «αντίο», ενώ το «παρών» θα δώσουν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές της ΝΔ, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της Ημαθίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη (20/8), σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς, ενώ παραθέριζε με την οικογένειά του στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σε μήνυμά της η οικογένεια του αναφέρει: «Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια».