ΕΛΒΕ: Έγκριση καταβολής μερίσματος €0,40/μετοχή - Το νέο ΔΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΕ Α.Ε.».

Στη Γενική Συνέλευση και την ψηφοφορία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου οκτώ μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.798.331 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,606% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία συνεδρίασε εγκύρως επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, συζήτησε και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επ’ αυτών:

1. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή.

2. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία το σχηματισμό αποθεματικού από κέρδη εταιρικών ομολόγων Ε/Ε ποσού 58.956,94 ευρώ και τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης ποσού 800.000 ευρώ και από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσού 523.000 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 1.323.000 που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία καταβολής ορίζεται η Πέμπτη 30/10/2025. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Πέμπτη, 23/10/2025. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Παρασκευή, 24/10/2025. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 30/10/2025, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 160 του ν. 4548/2018. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

3. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 καθώς και την προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2025.

4. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 και την απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024.

5. Εξέλεξε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την ελεγκτική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «KSi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/2025 και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1/1-30/6/2025.

6. Έγινε παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

7. Υποβλήθηκε προς συζήτηση και εγκρίθηκε παμψηφεί ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2024.

8. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.

9. Αποφάσισε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την προσεχή πενταετία τους κάτωθι:

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη,

Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου,

Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλεμάχου,

Κωνσταντίνος Μάλαμας του Σωτηρίου,

Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μέλος

Πασχάλης Καγιάς του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μέλος

Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μέλος

10. Ενέκρινε παμψηφεί, ήτοι 100% επί του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου, ότι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν αυτού η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξάρτητων μελών της.

11. Δε λήφθηκαν αποφάσεις.