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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €106,6 εκατ. στο εννεάμηνο - Κέρδη ανά μετοχή €1,06
Ανακοινώσεις
10:21 - 21 Νοε 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη €106,6 εκατ. στο εννεάμηνο - Κέρδη ανά μετοχή €1,06

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίστηκε η αύξηση των μεγεθών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την αρχή του έτους, με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο στο εννεάμηνο.

Πιο συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 28,7% και ανήλθαν σε € 2.874,9 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) ενισχύθηκε κατά 66,2%, φθάνοντας τα € 463,9 εκατ., με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16,1% έναντι 12,5%, σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.

Σημαντική πλέον συνεισφορά έρχεται από τον τομέα Παραχωρήσεων, ο οποίος συνεισέφερε το 57% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 96,1%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 112,2%, σε συνέχεια της συνεισφοράς νέων έργων (Αττική Οδός) αλλά και της οργανικής κερδοφορίας λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών δεδομένων. Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 34,3% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35,7%.

Τέλος, στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, συνεχίστηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφεται κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυσή της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων (Εγνατία Οδός, αεροδρόμιο Καστελίου, έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.) αλλά και λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών όγκων.

Τα κέρδη προ φόρων για το Εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε € 133,0 εκατ. έναντι € 124,2 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη) διαμορφώθηκαν σε € 106,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

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Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και ξεκίνησε η κατασκευή νέων έργων. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.09.2025, ανήλθε σε € 6,8 δισ. (€ 4,1 δισ. την 31.12.2024), ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε € 2,4 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο να διαμορφώνεται σε € 9,2 δισ. Ποσοστό περίπου 75% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (50%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου, δεδομένης της ικανότητας του να διαχειρίζεται επιτυχώς τα τρέχοντα επίπεδα ανεκτέλεστου.

Στις παραχωρήσεις καταγράφηκε σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνοντας πλέον μία νέα «βάση» για τα οικονομικά μεγέθη του τομέα. Η επίδοση αυτή οφείλεται, αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στη συμβολή του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, το οποίο συνεισέφερε στο εννεάμηνο € 133,7 εκατ. σε επίπεδο adj. EBITDA. Αναφορικά με την κυκλοφορία οχημάτων, κατά το Εννεάμηνο του 2025, αυτή αυξήθηκε κατά 4,6% στην Αττική Οδό, κατά 3,6% στη Νέα Οδό, κατά 16,5% στην Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων) και κατά 4,6% στην Ολυμπία Οδό. Πλέον, οι παραχωρήσεις, με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων τους, αποτελούν το βασικό τομέα της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου - συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη και των νέων έργων παραχώρησης.

Όσον αφορά τα κύρια έργα του τομέα παραχωρήσεων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και η έναρξη της 35ετούς περιόδου του έργου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Επίσης, στις αρχές του 2026 αναμένεται η υπογραφή και έναρξη παραχώρησης για το έργο του ΒΟΑΚ. Όσον αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης οι πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών ξεπερνάει πλέον το 65%, με την ολοκλήρωση τους να αναμένεται εντός του 2026. Τέλος, προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα η κατασκευή στο έργου του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό (IRC), ενώ σταδιακά ξεκινάει και η κατασκευή των νέων έργων διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων.

Στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω χαμηλότερων πωλήσεων σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες, με τα έσοδα ωστόσο να αυξάνονται εξαιτίας των υψηλότερων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ήδη από το τέλος του τρίτου τριμήνου, υπάρχει μια αναστροφή της τάσης με αύξηση του αριθμού των οικιακών καταναλωτών. Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εντός του 2025 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της νέας μονάδας φυσικού αερίου 3 συνδυασμένου κύκλου στην Κομοτηνής, η οποία πλέον συμβάλλει θετικά στην κερδοφορία του Ομίλου. Παράλληλα η παραγωγή από την μονάδα ΗΡΩΝ ανήλθε σε 1,2TWh, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της να παραμείνει ανταγωνιστική στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι στο Α’ Εξάμηνο του 2025 εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, για λογαριασμό της ΔΕΗ, σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κρήτη (Ήρων Ι), στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας. Κατόπιν αυτού αναγνωρίστηκε το αποτέλεσμα της συναλλαγής, το οποίο συνεισέφερε στη λειτουργική κερδοφορία του τομέα.

Δανεισμός – Ταμειακά διαθέσιμα

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε € 145 εκατ., έναντι € 153 εκατ. την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) ανήλθε σε € 3.107 εκατ., έναντι € 3.258 εκατ. την 31.12.2024.

Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 58 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε € 1.971 εκατ., εκ των οποίων € 1.222 εκατ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας.

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